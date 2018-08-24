УФССП по Башкирии проведет проверку инцидента между судебным приставом и таксистом

УФССП России по Республике Башкортостан проведет дополнительную проверку инцидента между судебным приставом и таксистом в Стерлитамаке, когда первый угрожал убийством второму. Об этом «Реальному времени» сообщили в ведомстве.

«По ее результатам будет принято соответствующее решение», — подчеркнули в УФССП.

Там дополнительно сообщили, что таксист являлся должником по трем исполнительным производствам о взыскании алиментов в отношении несовершеннолетних детей и еще одному — о взыскании задолженности по кредиту на сумму 192 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что таксист из Стерлитамака Ильфат Баталов обвинил судебного пристава в угрозе убийством. Однако полиция и прокуратура не стали возбуждать уголовное дело.