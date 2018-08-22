В Сети появилось видео из загоревшегося самолета Уфа — Сочи

В интернете появилась видеозапись, сделанная одним из пассажиров самолета Ту-204 Уфа — Сочи. Он снял загоревшийся двигатель воздушного судна, которому пришлось вернуться в Уфу из-за инцидента.

Следственный комитет уже начал проверку ситуации.

«Следователи проводят проверку авиаинцидента с пассажирским самолетом «Уфа — Сочи», у которого при взлете произошло возгорание левого двигателя», — говорится в сообщении СКР.

Следователи проводят проверку авиаинцидента с пассажирским самолетом «Уфа-Сочи», у которого при взлете произошло возгорание левого двигателя. Самолет благополучно приземлился в аэропорту г. Уфы. Никто из 202 пассажиров не пострадал. На месте инцидента работает следственная группа pic.twitter.com/GWFvbkzIId

— Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 августа 2018 г.

Отмечается, что самолет приземлился благополучно. Никто из 202 пассажиров не пострадал.

Напомним, что сегодня утром в аэропорту Уфы приземлился самолет, вылетевший в Сочи. Причиной возвращения лайнера стал загоревшийся двигатель.