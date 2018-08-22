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В Сети появилось видео из загоревшегося самолета Уфа — Сочи

10:18, 22.08.2018 1
В Сети появилось видео из загоревшегося самолета Уфа — Сочи
Фото: instagram.com/dmitriy_antonov_17

В интернете появилась видеозапись, сделанная одним из пассажиров самолета Ту-204 Уфа — Сочи. Он снял загоревшийся двигатель воздушного судна, которому пришлось вернуться в Уфу из-за инцидента.

Следственный комитет уже начал проверку ситуации.

«Следователи проводят проверку авиаинцидента с пассажирским самолетом «Уфа — Сочи», у которого при взлете произошло возгорание левого двигателя», — говорится в сообщении СКР.

Отмечается, что самолет приземлился благополучно. Никто из 202 пассажиров не пострадал.

Напомним, что сегодня утром в аэропорту Уфы приземлился самолет, вылетевший в Сочи. Причиной возвращения лайнера стал загоревшийся двигатель.

Происшествия Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:26
    Еще и шутят! Повезло конечно. А если позже бы загорелся? Слава богу...
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