Глава реабилитационного центра в Башкирии получил 9 лет колонии из-за гибели 12 пациентов

Суд в Башкортостане приговорил главу благотворительной организации «Центр социальной адаптации «Содействие» в Стерлитамаке Алексея Чалых к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.



Чалых обвиняли в причастности к гибели 12 пациентов при пожаре, говорится в сообщении пресс-службы СКР.

По данным следствия, подсудимый, будучи соучредителем и президентом реабилитационного центра, скрывал от контролирующих госорганов работу центра — жилой дом не отвечал условиям пожарной безопасности для целей организации.

Ночью 15 марта 2016 года в доме рядом с входной дверью, единственным эвакуационным выходом, возник пожар. Система оповещения о пожаре и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения отсутствовали, в результате 12 пациентов центра получили смертельные отравления продуктами горения и скончались.