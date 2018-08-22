Пилот Мольков о загоревшемся самолете Уфа — Сочи: сейчас в интернете начнет работать «диванный авиационный комитет»
Пилот Евгений Мольков прокомментировал инцидент с самолетом Уфа — Сочи который сегодня был вынужден вернуться в пункт отправления из-за загоревшегося двигателя.
Пилот выложил в сториз Instagram запись со своим комментарием. Он призвал подписчиков не делать поспешных выводов.
«Потому что сейчас в интернете начнет работать, вот этот вот, «диванный авиационный комитет», который, не дожидаясь расследования, установит причину этой ситуации и всем будет ее навязывать», — заявил Мольков.Напомним, что сегодня утром из аэропорта Уфы вылетел Ту-204, принадлежащий аэрокомпании «Ред Вингс». Более 200 пассажиров лайнера направлялись в Сочи. Однако один из двигателей самолета загорелся, как только он набрал высоту. Рейс благополучно вернулся, никто не пострадал. СКР начал доследственную проверку по факту произошедшего. Происшествия Башкортостан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым