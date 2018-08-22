Новости происшествий

16:57 МСК
Новости раздела
Происшествия

Пилот Мольков о загоревшемся самолете Уфа — Сочи: сейчас в интернете начнет работать «диванный авиационный комитет»

14:59, 22.08.2018
Пилот Мольков о загоревшемся самолете Уфа — Сочи: сейчас в интернете начнет работать «диванный авиационный комитет»
Фото: instagram.com/dmitriy_antonov_17

Пилот Евгений Мольков прокомментировал инцидент с самолетом Уфа — Сочи который сегодня был вынужден вернуться в пункт отправления из-за загоревшегося двигателя.

Пилот выложил в сториз Instagram запись со своим комментарием. Он призвал подписчиков не делать поспешных выводов.

«Потому что сейчас в интернете начнет работать, вот этот вот, «диванный авиационный комитет», который, не дожидаясь расследования, установит причину этой ситуации и всем будет ее навязывать», — заявил Мольков.

Напомним, что сегодня утром из аэропорта Уфы вылетел Ту-204, принадлежащий аэрокомпании «Ред Вингс». Более 200 пассажиров лайнера направлялись в Сочи. Однако один из двигателей самолета загорелся, как только он набрал высоту. Рейс благополучно вернулся, никто не пострадал. СКР начал доследственную проверку по факту произошедшего. Происшествия Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты