Пилот Мольков о загоревшемся самолете Уфа — Сочи: сейчас в интернете начнет работать «диванный авиационный комитет»

Пилот Евгений Мольков прокомментировал инцидент с самолетом Уфа — Сочи который сегодня был вынужден вернуться в пункт отправления из-за загоревшегося двигателя.

Пилот выложил в сториз Instagram запись со своим комментарием. Он призвал подписчиков не делать поспешных выводов.

«Потому что сейчас в интернете начнет работать, вот этот вот, «диванный авиационный комитет», который, не дожидаясь расследования, установит причину этой ситуации и всем будет ее навязывать», — заявил Мольков.