В Башкирии суд арестовал главу Краснокамского района и его заместителя

Краснокамский межрайонный суд Башкирии отправил под арест главу Краснокамского района Разифа Гильмуллина и его заместителя Диниса Бикова.

Оба они отправились в СИЗО на 2 месяца, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по РБ.

Ранее обоим было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, что сообщения о задержании чиновников появились еще 10 августа. Через неделю Следком Башкирии официально подтвердил эту информацию. По данным правоохранителей, Гильмуллин и Биков получили 900 тысяч рублей от представителя компании, занимавшейся демонтажем труб нефтепровода.