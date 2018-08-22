Башкирия готова потратить на новый этап реконструкции набережной в Уфе более 380 млн рублей

Власти Уфы объявили тендер на четвертую очередь реконструкции набережной Белой. Начальная цена контракта составляет 381,9 млн рублей.

Работы должны вестись до 30 сентября 2019 года, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Заявки на конкурс принимаются с 20 августа по 5 сентября. Итоги планируется подвести 17 сентября. Закупка проводится в форме электронного аукциона.

Согласно документации, бюджет Башкирии выделит на работы 370,4 млн рублей. Остальные средства добавит администрация Уфы.

Четвертая очередь реконструкции включает строительство гидротехнических и временных сооружений, покрытие и демонтаж существующих конструкций.

Напомним, что в Уфе к 100-летию Башкирии строится 5 км набережной Белой. В июне первые результаты были представлены главе РБ Рустэму Хамитову. Позже он предложил организовать на набережной фуникулер к памятнику Салавату Юлаеву.