Башкирская неделя: ответ «Соде», политтехнолог о Хамитове и коррупция в республике

Главные события недели Башкортостана: логотип для защитников шиханов от автора Terra Bashkiria, самый дорогой вуз РБ и ворох коррупционных дел

На минувшей неделе наконец пришел ответ на информационную атаку Башкирской содовой компании (БСК). Дизайнер Ильшат Байбурин дал старт флешмобу #живыешиханы. Также «Реальное время» проанализировало стоимость обучения в вузах РБ и состояние республиканских банков. Несколько громких уголовных дел по взяткам и коррупции также не остались незамеченными. В поле зрения попали бывший мэр Учалов, глава Краснокамского района и налоговый инспектор. Помимо этого, появились слухи об уходе мэра Уфы в Совет Федерации.

Ответ «Соде»

Общественность наконец ответила на затянувшуюся информационную атаку, которую устроили пиарщики Башкирской содовой компании (БСК). Известный в РБ дизайнер, арт-директор Paradox Box Ильшат Байбурин (автор туристического бренда республики Terra Bashkiria) запустил флешмоб #живыешиханы. Он создал логотип движения: перевернув уголок от пачки соды, дизайнер добился узнаваемого изображения горы.

Ряд экспертов предположили, что дизайнер хочет раскрутить свое агентство, играя на известной теме. Также говорилось о работе Байбурина на власти республики и даже о том, что у него получилась реклама «Соды», а не что-то другое.

Калачев: похоже, что Хамитов в тупике



Политтехнолог Константин Калачев высказался о молчании главы Башкирии Рустэма Хамитова на фоне информационной атаки со стороны БСК. По его мнению, «башлык» находится в тупике.

«Хамитов, которого интересуют, с одной стороны, отношения с бизнесом, а с другой — отношения с населением, говорил, что шиханы — это памятник природы, что трогать их нельзя, а сейчас он молчит. И похоже, что он в тупике», — рассказал Калачев в интервью «Реальному времени».

При этом он усомнился в возможной отставке главы РБ. Политтехнолог напомнил, что Хамитов работал под началом Сергея Кириенко, когда тот занимал должность полпреда президента в ПФО. Теперь же Кириенко курирует внутреннюю политику в Администрации президента РФ и скорее всего сохранил какие-то отношения со своим бывшим подчиненным.

Хамитов, которого интересуют, с одной стороны, отношения с бизнесом, а с другой — отношения с населением, говорил, что шиханы — это памятник природы, что трогать их нельзя, а сейчас он молчит. Фото Тимура Рахматуллина

Возможный уход Ялалова

В том же интервью Калачев назвал главным конкурентом Хамитова мэра Уфы Ирека Ялалова. Чуть позже появилась информация о возможном уходе главы администрации башкирской столицы в Совет Федерации.

Ялалов ушел в отпуск, после которого отстранился от работы в связи с участием в выборах в Госсобрание — Курултай РБ. Издание ProUfu.ru, утверждает, что мэр Уфы всерьез решил избраться в региональный парламент. Якобы потом из Курултая он будет направлен в Совет Федерации.

Портал отдельно напомнил, что именно по такой схеме двигался нынешний врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Тем временем на место уфимского мэра прочат главу Минземимущества РБ Евгения Гурьева и вице-премьера РБ Андрея Трухана.

Самый дорогой вуз Башкирии



Самым дорогим вузом Башкирии стал Уфимский институт искусств. В рейтинге, составленном аналитической службой «Реального времени», сразу 18 направлений и специалитетов УИИ занимают первые строчки рейтинга. За год обучения на них придется отдать сумму в диапазоне 179,1—188,5 тысячи рублей.

При этом средняя стоимость обучения в 25 башкирских вузах и их филиалах в 2018—2019 году составит почти 110 тыс. рублей. Самая низкая цена составляет 44,6 тысячи рублей в год.

Самым дорогим вузом Башкирии стал Уфимский институт искусств. Фото bashinform.ru

«Уфа» вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы



«Уфа» сыграла вничью с клубом из Люксембурга «Прогрес Нидеркорн» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. По очкам уфимцы уже имели преимущество.

Таким образом, «Уфа» вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы. «Нидеркорн» покинул турнир.

Далее башкирский клуб встретится с шотландским «Глазго Рейнджерс».

Гостиница «Хадж-фонда»

История челнинского оператора «Хадж-фонд», собравшего деньги с паломников и не отправившего их в Мекку, продолжилась. Часть верующих все же смогла отправиться в хадж.

Около 200 человек смогли добиться поездки благодаря другим операторам. Однако им пришлось доплатить около 95 тысяч рублей с человека. Представитель «Хадж-фонда» Альбина Исмагилова заявила, что оператор не отказывается от обязательств.

Она также опровергла слух о том, что компания построила в Мекке отель и кафе. При этом Исмагилова рассказала, что планы по восстановлению гостиницы-вакфы для паломников из Татарстана и Башкирии были. Но пока велись только исследования в архивах.

История челнинского оператора «Хадж-фонд», собравшего деньги с паломников и не отправившего их в Мекку, продолжилась. Часть верующих все же смогла отправиться в хадж. Фото Максима Платонова



«Первая республика»

В Уфе завершились съемки фильма «Первая республика», посвященного грядущему 100-летию Республики Башкортостан. Режиссер картины Булат Юсупов рассказал, что пытался раскрыть смысл создания республики.

«1920-е — 1930-е годы очень интересные — с точки зрения фактов, фактуры, людей, причесок, судеб, да и любви. Не надо из пальца высасывать и все придумывать», — рассказал он в интервью «Реальному времени».

Он также рассказал о состоянии кино в Башкирии, о пользе технологий и о проблемах исторического ландшафта в Уфе.

Стоит отметить, что кроме 100-летия Башкортостана в 2019 году будет отмечаться и столетие Мустая Карима. К праздничной дате будет опубликован заключительный том его сочинений.

Коррупционные дела

На прошедшей неделе в республике постоянно оставались на слуху коррупционные скандалы. Например, по подозрению во взяточничестве был задержан Учалинский межрайонный прокурор. Суд арестовал его уже на следующий день. Однако самым интересным стал второй фигурант дела, которого официально называли предпринимателем и муниципальным депутатом. По неофициальным данным, речь идет о бывшем мэре Учалов Игоре Казакове.

В то же время Следком Башкирии официально подтвердил задержание главы Краснокамского района Разифа Гильмуллина и его заместителя Диниса Бикова. Они подозреваются во взяточничестве. Напомним, что сообщения о задержании чиновников стали появляться еще на прошлой неделе.

Кроме того, в Следственном комитете сообщили об окончании расследования дела одного из руководителей антикоррупционного управления МВД по РБ. По данным СКР, начальник одного из отделов УЭБиПК за несколько лет провел махинации с землей на несколько миллионов рублей. Он незаконно оформлял участки на своих родственников. Теперь дело будет передано в суд.

Бывший мэр Учалов Игорь Казаков. Фото deputat.openrepublic.ru



В эту же обойму можно включить дело главного налогового инспектора отдела выездных проверок межрайонной инспекции ФНС по Башкирии. Она задержана по подозрению в получении взятки.

Конкурент БСК начнет работать уже этой осенью

ООО «Ишимбайский известняк» начнет разработку Гумеровского месторождения уже в III квартале 2018 года. Согласно документам, добычу планируется вести не только тяжелой техникой, но и при помощи взрывных работ.

Напомним, что власти Башкирии предлагали Башкирской содовой компании (БСК) добывать известняк на Гумеровском месторождении вместо горы-шихана Торатау. Однако «Сода» заявила, что предлагаемое сырье «грязное».

Теперь же власти республики планируют создать конкурента БСК, который благодаря новейшему оборудованию сможет производить кальцинированную соду и из «грязного» известняка.

Напомним, что «Ишимбайский известняк» на сегодня принадлежит ООО «Недвижимость» стерлитамакского предпринимателя Иосифа Рутмана. Ему же принадлежит компания «Тау-нефтехим». Производить из него кальцинированную соду должен конкурент Башкирской содовой компании, которого пообещал создать глава РБ Рустэм Хамитов.



Вкладчики перенесли деньги из «Социнвестбанка» в «Промтрансбанк»



Исследование «Реального времени» показало, что вклады физлиц в уфимском «Социнвестбанке» сократились на 25,7%. При этом «Промтрансбанк», подконтрольный Ильдару Мухаметдинову, увеличил этот показатель почти на 54%. В «Роскомснаббанке» (бывший «Башкомснаббанк») незначительное сокращение на 0,3%.