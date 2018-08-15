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Кто-то теряет… Вкладчики забрали из проблемных банков почти триста миллиардов

07:00, 15.08.2018 1

Но выиграл от этого разве что государственный ВТБ

Кто-то теряет… Вкладчики забрали из проблемных банков почти триста миллиардов Фото: sv-bob.livejournal.com/293074.html

В первом полугодии 2018-го рост банковских вкладов населения немного ускорился, но его темпы до сих пор остаются примерно в два раза ниже, чем в 2015—2016 годах, и безнадежно ниже докризисных лет. Прошлогодняя расчистка сектора сильно ударила по доверию граждан: за год они унесли из пяти санируемых банков более 290 млрд рублей. Выиграл от этого разве что государственный ВТБ. При этом в Приволжском федеральном округе с оттоком вкладов столкнулся чуть ли не каждый второй банк. Подробнее о ситуации — в обзоре «Реального времени».

Расчистка и ее бенефициар

Весной прошлого года деньги населения стали иметь больший вес в пассивах банковского сектора, нежели средства организаций. С тех пор ничего не изменилось: на 1 июля 2018-го граждане хранили в банках 26,99 трлн рублей, а организации — 25,5 трлн. Общий объем вкладов физических лиц, депозитов компаний и остатков на их счетах, таким образом, достиг 52,49 трлн рублей, за год увеличившись почти на 3,5 трлн.

Но динамика по вкладам населения заметно лучше, чем по депозитам и средствам на счетах компаний. С начала года вклады физических лиц выросли на 3,9%, а за 12 месяцев — на 8,4%. Средства компаний за то же время увеличились на 1,2% и на 5,8% соответственно.

Среди банков с крупными портфелями вкладов физлиц самый большой рост был у ВТБ — в 6,7 раза в годовом выражении. А в «Почта Банке», совладельцем которого является ВТБ, объем вкладов по сравнению с 1 июля прошлого года увеличился на более чем 160%. На фоне ВТБ результаты других крупных игроков оказались гораздо менее эффектными.

Возможно, на показателях госбанка сказалось присоединение «ВТБ 24», завершенное в начале этого года. Но ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков считает, что роль сыграли сугубо рыночные факторы. «В 2017 году ситуация в банковской системе была довольно тревожной. Отзывы лицензий у ряда крупных банков, которые не являются системообразующими, существенно повлияли на оценки рисков населением. Банк ВТБ рассматривается в качестве столь же надежного, как и Сбербанк. Между тем доходность вкладов в ВТБ выше, чем в крупнейшем банке страны», — отмечает он.

Показатели ВТБ «Реальному времени» прокомментировал телеграм-канал «Банкста». «У ВТБ политика привлечения розницы в приоритете после того, как на них начали накладывать санкции. ВТБ мог привлекать средства в долларах, а теперь лишен такой возможности. Официально они ее ввели с 2016 года. Но текущие результаты прежде всего связаны с присоединением «ВТБ 24» (2,5 трлн рублей), также в МСФО банк консолидирует показатели «Почта Банка», — говорится в ответе канала.

Работает это и в случае с депозитами организаций. Здесь большой приток, как правило, дают крупные клиенты — именно они больше других рискуют потерять капитал при отзывах лицензий у банков, которые не входят в группу системообразующих. «Естественно, бизнес также заинтересован в бесперебойном обслуживании, а ВТБ покрывает почти всю территорию страны, а также предоставляет более выгодные условия расчетов для юридических лиц по сравнению со Сбербанком», — добавляет Кочетков.

Некоторые учреждения за год частично растеряли свои портфели. В первую очередь это касается санируемых банков, переданных в управление Фонду консолидации банковского сектора. С 1 июля 2017 года граждане забрали из них в совокупности 294,85 млрд рублей (без учета банка «Советский» и «Банка АВБ», полных данных по которым нет). «Бинбанк» в годовом выражении потерял 14,6% вкладов, ФК «Открытие» — 23,3%, «Промсвязьбанк» — 1,7%, «Траст» — 48,5%. Но самые большие потери понес «Рост Банк» — с июля 2017 года он лишился 98,8% денег физических лиц.

Вкладной портфель банков РФ на июль 2018 года
Наименование банка Вкладной портфель
на 1 июля 2018 года на 1 января 2018 года на 1 июля 2017 года Изменение за 1 полугодие
1 Сбербанк России 12 201 138 926 11 973 382 414 11 440 492 830 227 756 512
2 ВТБ 3 517 253 506 609 033 211 527 512 471 2 908 220 295
3 Россельхозбанк 907 506 008 842 161 575 719 987 315 65 344 433
4 Газпромбанк 873 707 681 804 822 139 711 341 371 68 885 542
5 Альфа-Банк 873 439 923 807 835 361 723 475 979 65 604 562
6 Бинбанк 472 204 586 495 839 682 552 928 779 -23 635 096
7 Банк «ФК Открытие» 440 813 875 413 393 306 574 544 883 27 420 569
8 Райффайзенбанк 413 058 038 382 936 987 365 663 878 30 121 051

Пол-округа в минусе

В Приволжском федеральном округе почти половина финансовых учреждений столкнулась с оттоком вкладов. Главным образом деньги уходят из мелких банков. Так, небольшой саратовский банк «Синергия», подконтрольный Леониду Мокроусову и Константину Лефтерову, за 12 месяцев потерял 84% средств физических лиц. Другой банк региона — «Саратов» — лишился около 48% объема вкладов. Из нижегородского «Вокбанка» ушло около трети средств населения, а из крупнейшего в Башкортостане «Социнвестбанка» — более четверти.

Вкладной портфель банков ПФО на июль 2018 года
Наименование банка Регион Вкладной портфель
на 1 июля 2018 года на 1 января 2018 года на 1 июля 2017 года Изменение за 1 полугодие
1 Ак Барс Татарстан 116 359 939,00 109 696 621,00 104 150 573,00
2 Аверс Татарстан 34 521 011,00 28 824 051,00 28 558 231,00
3 Саровбизнесбанк Нижегородская область 26 053 896,00 25 202 088,00 24 446 708,00
4 БыстроБанк Удмуртия 24 774 778,00 24 505 242,00 23 232 663,00
5 Девон-Кредит Татарстан 19 787 376,00 18 546 700,00 17 602 477,00
6 Газбанк Самарская область 18 944 026,00 19 758 788,00 20 087 147,00
7 Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) Башкортостан 16 376 983,00 16 347 784,00 16 433 121,00
8 Кошелев-Банк Самарская область 15 955 797,00 17 031 368,00 16 201 078,00

Среди тех, кому удалось приумножить портфели, наиболее сильная динамика была у татарстанского «Алтынбанка» — совокупный объем привлеченных средств физлиц в годовом выражении увеличился на 70% с лишним.

Председатель правления «Алтынбанка» Ринат Абдуллин говорит, что это «приятно», однако дело, скорее всего, в эффекте низкой базы: «Мы вообще довольно консервативно относимся к такому источнику пассивов, как средства населения, потому что законодательство на сегодняшний день не позволяет стабильно этими пассивами пользоваться. Вы же понимаете: привлекая деньги от населения, мы размещаем их в кредиты по срокам, а вкладчик имеет право в любой момент свой вклад отозвать, и появляются риски по разрывам ликвидности». По словам Абдуллина, в структуре пассивов банка деньги граждан занимают лишь 5—10%, а основной источник пассивной базы — это остатки на счетах клиентов-юрлиц и собственный капитал.

Существенный прирост вкладов на уровне почти 54% показал башкортостанский «Промтрансбанк», подконтрольный Ильдару Мухаметдинову. Местные СМИ неоднократно писали о том, что банк якобы пользуется протекцией властей региона. Например, в конце 2016 года «Коммерсант» сообщал, что финансовая организация запросила поддержки у правительства республики — тогда обсуждался вариант, при котором Башкортостан разместит в «Промтрансбанке» субординированный депозит объемом до 1 млрд рублей.

Также на фоне других банков ПФО быстрый рост показал самарский «Русфинанс Банк», входящий в международную группу Societe Generale: в годовом выражении объем вкладов в банке увеличился на 47%.

Вклады в «Саровбизнесбанке», первой по величине финорганизации Нижегородской области, выросли на 6,6%, точно такой же рост был у удмуртского «Быстробанка», а флагман Кировской области «Хлынов» прибавил почти 13%. «Йошкар-Ола», единственный региональный банк Марий Эл, основным собственником которого является Мингосимущество республики, за год потерял 5% средств физлиц. Крупнейший в Приволжском федеральном округе «Ак Барс» Банк увеличил объем вкладов на 11,7%.

Динамика вкладов физических лиц в банках ПФО на 1 июля 2018 г. в % к 1 июля 2017 г.

Банк %
«Ак Барс» Банк 11,7
«Аверс» 20,9
«Саровбизнесбанк» 6,6
«Быстробанк» 6,6
«Девон-кредит» 12,4
«Газбанк» -5,7
«Роскомснаббанк» -0,3
«Кошелев-Банк» -1,5
«Урал ФД» 5,7
«Солидарность» 32,6
«Хлынов» 12,9
«Акибанк» 4,1
«НБД-Банк» 5,3
«КС Банк» 3,1
«Социнвестбанк» -25,7
«Норвик Банк» 0,7
«Нижневолжский коммерческий банк» 2,8
«Нико-Банк» 5,8
«Ассоциация» 21,1
«Ижкомбанк» -13,6
«Татсоцбанк» 2,1
«Банк Казани» -4,7
«Форштадт» 12,3
«Оренбург» 1,7
«Энергобанк» -8,7
«Промтрансбанк» 53,9
«Актив Банк» 7,4
«Земский Банк» 7,9
«Русь» -5,8
«Автоградбанк» 6,1
«Чувашкредитпромбанк» -9,6
«Русфинанс Банк» 47,1
«Агророс» 9,4
«Вокбанк» -29,8
«Венец» 15,7
«Кузнецкий» 8,4
«Камкомбанк» -6,2
«Межрегиональный промышленно-строительный банк» -4,8
«Мегаполис» 5,3
«Радиотехбанк» 5,1
«Газнефтьбанк» 10,1
«Йошкар-Ола» -5
«Заречье» 3,8
«Тольяттихимбанк» 31,9
«Первый Дортрансбанк» 19,8
«Арзамас» 14,4
«Пермь» -1,5
«Почтобанк» 2,8
«Спутник» -17,1
«Проинвестбанк» -0,2
«РТС-Банк» -18,6
«Химик» -3,1
«ИК Банк» -2,7
«Саратов» -37,8
«Автокредитбанк» 34,3
«Объединенный Банк Республики» -2,6
«Балаково-Банк» -16,7
«Алтынбанк» 72,2
«Народный Инвестиционный Банк» 14,5
«Синергия» -84
«Нарат» -10

В целом же ситуация со вкладами населения остается противоречивой — они растут чуть быстрее, чем в прошлом году (+8,4% в годовом выражении на 1 июля 2018-го против +8% годом ранее), но гораздо медленнее, чем несколько лет назад. Так, в 2016 году рост достигал 15,9% (к 1 июля 2015-го), в 2015-м — 17,8%, а докризисные темпы составляли 22—25%.

Артем Малютин, аналитическая служба «Реального времени»
АналитикаЭкономикаБанки БашкортостанТатарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:56
    Согласно последнего списка видно что народ начал умнеть но пока не очень.Ждут следующего пендаля.
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