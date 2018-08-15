Кто-то теряет… Вкладчики забрали из проблемных банков почти триста миллиардов
Но выиграл от этого разве что государственный ВТБ
В первом полугодии 2018-го рост банковских вкладов населения немного ускорился, но его темпы до сих пор остаются примерно в два раза ниже, чем в 2015—2016 годах, и безнадежно ниже докризисных лет. Прошлогодняя расчистка сектора сильно ударила по доверию граждан: за год они унесли из пяти санируемых банков более 290 млрд рублей. Выиграл от этого разве что государственный ВТБ. При этом в Приволжском федеральном округе с оттоком вкладов столкнулся чуть ли не каждый второй банк. Подробнее о ситуации — в обзоре «Реального времени».
Расчистка и ее бенефициар
Весной прошлого года деньги населения стали иметь больший вес в пассивах банковского сектора, нежели средства организаций. С тех пор ничего не изменилось: на 1 июля 2018-го граждане хранили в банках 26,99 трлн рублей, а организации — 25,5 трлн. Общий объем вкладов физических лиц, депозитов компаний и остатков на их счетах, таким образом, достиг 52,49 трлн рублей, за год увеличившись почти на 3,5 трлн.
Но динамика по вкладам населения заметно лучше, чем по депозитам и средствам на счетах компаний. С начала года вклады физических лиц выросли на 3,9%, а за 12 месяцев — на 8,4%. Средства компаний за то же время увеличились на 1,2% и на 5,8% соответственно.
Среди банков с крупными портфелями вкладов физлиц самый большой рост был у ВТБ — в 6,7 раза в годовом выражении. А в «Почта Банке», совладельцем которого является ВТБ, объем вкладов по сравнению с 1 июля прошлого года увеличился на более чем 160%. На фоне ВТБ результаты других крупных игроков оказались гораздо менее эффектными.
Возможно, на показателях госбанка сказалось присоединение «ВТБ 24», завершенное в начале этого года. Но ведущий аналитик компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков считает, что роль сыграли сугубо рыночные факторы. «В 2017 году ситуация в банковской системе была довольно тревожной. Отзывы лицензий у ряда крупных банков, которые не являются системообразующими, существенно повлияли на оценки рисков населением. Банк ВТБ рассматривается в качестве столь же надежного, как и Сбербанк. Между тем доходность вкладов в ВТБ выше, чем в крупнейшем банке страны», — отмечает он.
Показатели ВТБ «Реальному времени» прокомментировал телеграм-канал «Банкста». «У ВТБ политика привлечения розницы в приоритете после того, как на них начали накладывать санкции. ВТБ мог привлекать средства в долларах, а теперь лишен такой возможности. Официально они ее ввели с 2016 года. Но текущие результаты прежде всего связаны с присоединением «ВТБ 24» (2,5 трлн рублей), также в МСФО банк консолидирует показатели «Почта Банка», — говорится в ответе канала.
Работает это и в случае с депозитами организаций. Здесь большой приток, как правило, дают крупные клиенты — именно они больше других рискуют потерять капитал при отзывах лицензий у банков, которые не входят в группу системообразующих. «Естественно, бизнес также заинтересован в бесперебойном обслуживании, а ВТБ покрывает почти всю территорию страны, а также предоставляет более выгодные условия расчетов для юридических лиц по сравнению со Сбербанком», — добавляет Кочетков.
Некоторые учреждения за год частично растеряли свои портфели. В первую очередь это касается санируемых банков, переданных в управление Фонду консолидации банковского сектора. С 1 июля 2017 года граждане забрали из них в совокупности 294,85 млрд рублей (без учета банка «Советский» и «Банка АВБ», полных данных по которым нет). «Бинбанк» в годовом выражении потерял 14,6% вкладов, ФК «Открытие» — 23,3%, «Промсвязьбанк» — 1,7%, «Траст» — 48,5%. Но самые большие потери понес «Рост Банк» — с июля 2017 года он лишился 98,8% денег физических лиц.
|№
|Наименование банка
|Вкладной портфель
|на 1 июля 2018 года
|на 1 января 2018 года
|на 1 июля 2017 года
|Изменение за 1 полугодие
|1
|Сбербанк России
|12 201 138 926
|11 973 382 414
|11 440 492 830
|227 756 512
|2
|ВТБ
|3 517 253 506
|609 033 211
|527 512 471
|2 908 220 295
|3
|Россельхозбанк
|907 506 008
|842 161 575
|719 987 315
|65 344 433
|4
|Газпромбанк
|873 707 681
|804 822 139
|711 341 371
|68 885 542
|5
|Альфа-Банк
|873 439 923
|807 835 361
|723 475 979
|65 604 562
|6
|Бинбанк
|472 204 586
|495 839 682
|552 928 779
|-23 635 096
|7
|Банк «ФК Открытие»
|440 813 875
|413 393 306
|574 544 883
|27 420 569
|8
|Райффайзенбанк
|413 058 038
|382 936 987
|365 663 878
|30 121 051
Пол-округа в минусе
В Приволжском федеральном округе почти половина финансовых учреждений столкнулась с оттоком вкладов. Главным образом деньги уходят из мелких банков. Так, небольшой саратовский банк «Синергия», подконтрольный Леониду Мокроусову и Константину Лефтерову, за 12 месяцев потерял 84% средств физических лиц. Другой банк региона — «Саратов» — лишился около 48% объема вкладов. Из нижегородского «Вокбанка» ушло около трети средств населения, а из крупнейшего в Башкортостане «Социнвестбанка» — более четверти.
|№
|Наименование банка
|Регион
|Вкладной портфель
|на 1 июля 2018 года
|на 1 января 2018 года
|на 1 июля 2017 года
|Изменение за 1 полугодие
|1
|Ак Барс
|Татарстан
|116 359 939,00
|109 696 621,00
|104 150 573,00
|2
|Аверс
|Татарстан
|34 521 011,00
|28 824 051,00
|28 558 231,00
|3
|Саровбизнесбанк
|Нижегородская область
|26 053 896,00
|25 202 088,00
|24 446 708,00
|4
|БыстроБанк
|Удмуртия
|24 774 778,00
|24 505 242,00
|23 232 663,00
|5
|Девон-Кредит
|Татарстан
|19 787 376,00
|18 546 700,00
|17 602 477,00
|6
|Газбанк
|Самарская область
|18 944 026,00
|19 758 788,00
|20 087 147,00
|7
|Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк)
|Башкортостан
|16 376 983,00
|16 347 784,00
|16 433 121,00
|8
|Кошелев-Банк
|Самарская область
|15 955 797,00
|17 031 368,00
|16 201 078,00
Среди тех, кому удалось приумножить портфели, наиболее сильная динамика была у татарстанского «Алтынбанка» — совокупный объем привлеченных средств физлиц в годовом выражении увеличился на 70% с лишним.
Председатель правления «Алтынбанка» Ринат Абдуллин говорит, что это «приятно», однако дело, скорее всего, в эффекте низкой базы: «Мы вообще довольно консервативно относимся к такому источнику пассивов, как средства населения, потому что законодательство на сегодняшний день не позволяет стабильно этими пассивами пользоваться. Вы же понимаете: привлекая деньги от населения, мы размещаем их в кредиты по срокам, а вкладчик имеет право в любой момент свой вклад отозвать, и появляются риски по разрывам ликвидности». По словам Абдуллина, в структуре пассивов банка деньги граждан занимают лишь 5—10%, а основной источник пассивной базы — это остатки на счетах клиентов-юрлиц и собственный капитал.
Существенный прирост вкладов на уровне почти 54% показал башкортостанский «Промтрансбанк», подконтрольный Ильдару Мухаметдинову. Местные СМИ неоднократно писали о том, что банк якобы пользуется протекцией властей региона. Например, в конце 2016 года «Коммерсант» сообщал, что финансовая организация запросила поддержки у правительства республики — тогда обсуждался вариант, при котором Башкортостан разместит в «Промтрансбанке» субординированный депозит объемом до 1 млрд рублей.
Также на фоне других банков ПФО быстрый рост показал самарский «Русфинанс Банк», входящий в международную группу Societe Generale: в годовом выражении объем вкладов в банке увеличился на 47%.
Вклады в «Саровбизнесбанке», первой по величине финорганизации Нижегородской области, выросли на 6,6%, точно такой же рост был у удмуртского «Быстробанка», а флагман Кировской области «Хлынов» прибавил почти 13%. «Йошкар-Ола», единственный региональный банк Марий Эл, основным собственником которого является Мингосимущество республики, за год потерял 5% средств физлиц. Крупнейший в Приволжском федеральном округе «Ак Барс» Банк увеличил объем вкладов на 11,7%.
Динамика вкладов физических лиц в банках ПФО на 1 июля 2018 г. в % к 1 июля 2017 г.
|Банк
|%
|«Ак Барс» Банк
|11,7
|«Аверс»
|20,9
|«Саровбизнесбанк»
|6,6
|«Быстробанк»
|6,6
|«Девон-кредит»
|12,4
|«Газбанк»
|-5,7
|«Роскомснаббанк»
|-0,3
|«Кошелев-Банк»
|-1,5
|«Урал ФД»
|5,7
|«Солидарность»
|32,6
|«Хлынов»
|12,9
|«Акибанк»
|4,1
|«НБД-Банк»
|5,3
|«КС Банк»
|3,1
|«Социнвестбанк»
|-25,7
|«Норвик Банк»
|0,7
|«Нижневолжский коммерческий банк»
|2,8
|«Нико-Банк»
|5,8
|«Ассоциация»
|21,1
|«Ижкомбанк»
|-13,6
|«Татсоцбанк»
|2,1
|«Банк Казани»
|-4,7
|«Форштадт»
|12,3
|«Оренбург»
|1,7
|«Энергобанк»
|-8,7
|«Промтрансбанк»
|53,9
|«Актив Банк»
|7,4
|«Земский Банк»
|7,9
|«Русь»
|-5,8
|«Автоградбанк»
|6,1
|«Чувашкредитпромбанк»
|-9,6
|«Русфинанс Банк»
|47,1
|«Агророс»
|9,4
|«Вокбанк»
|-29,8
|«Венец»
|15,7
|«Кузнецкий»
|8,4
|«Камкомбанк»
|-6,2
|«Межрегиональный промышленно-строительный банк»
|-4,8
|«Мегаполис»
|5,3
|«Радиотехбанк»
|5,1
|«Газнефтьбанк»
|10,1
|«Йошкар-Ола»
|-5
|«Заречье»
|3,8
|«Тольяттихимбанк»
|31,9
|«Первый Дортрансбанк»
|19,8
|«Арзамас»
|14,4
|«Пермь»
|-1,5
|«Почтобанк»
|2,8
|«Спутник»
|-17,1
|«Проинвестбанк»
|-0,2
|«РТС-Банк»
|-18,6
|«Химик»
|-3,1
|«ИК Банк»
|-2,7
|«Саратов»
|-37,8
|«Автокредитбанк»
|34,3
|«Объединенный Банк Республики»
|-2,6
|«Балаково-Банк»
|-16,7
|«Алтынбанк»
|72,2
|«Народный Инвестиционный Банк»
|14,5
|«Синергия»
|-84
|«Нарат»
|-10
В целом же ситуация со вкладами населения остается противоречивой — они растут чуть быстрее, чем в прошлом году (+8,4% в годовом выражении на 1 июля 2018-го против +8% годом ранее), но гораздо медленнее, чем несколько лет назад. Так, в 2016 году рост достигал 15,9% (к 1 июля 2015-го), в 2015-м — 17,8%, а докризисные темпы составляли 22—25%.
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