В Башкирии к 100-летию Мустая Карима опубликуют заключительный том его сочинений

В Уфе издательство «Китап» выпустит заключительный, 10-й том полного собрания сочинений Мустая Карима. Книга будет издана при поддержке правительства Республики Башкортостан.

В Фонде им. М. Карима пояснили, что в том войдут дневниковые записи и личная переписка башкирского писателя, передает «Башинформ».



Первый том Собрания сочинений Мустая Карима вышел в 2009 году к 90-летию поэта.



Мустай Карим родился 20 октября 1919 года. За свою творческую карьеру он опубликовал более 100 поэтических и прозаических сборников, свыше 10 драматических произведений. Среди них сборники стихов и поэм «Черные воды», «Возвращение», «Европа — Азия», «Времена», пьесы «Страна Айгуль», «Похищение девушки» и др. Народный поэт Башкирской АССР скончался после двух инфарктов в 2005 году в возрасте 85 лет.