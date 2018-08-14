Сотрудница налоговой инспекции Башкирии задержана при получении взятки

Главный налоговый инспектор отдела выездных проверок межрайонной инспекции ФНС по Башкирии задержана по подозрению в получении взятки.

По данным следствия, с сентября 2015-го по май 2016 года в ходе выездной налоговой проверки в одном из ООО в Иглинском районе 42-летняя госслужащая выявила факт неполной уплаты налога.

Подозреваемая потребовала 300 тысяч рублей за отказ от проверки и сокрытие нарушений, передает пресс-служба башкортостанского управления СКР.

Директор организации согласился на предложение налогового инспектора и через несколько дней передал ей 150 тысяч рублей. Однако спустя время он отправился в правоохранительные органы, желая изобличить чиновницу.

13 августа во время передачи второй половины взятки в сумме 150 тысяч рублей налоговый инспектор была задержана сотрудниками полиции с поличным.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). От дачи показаний подозреваемая отказалась. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.