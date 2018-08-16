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В Башкирии прокурора арестовали за взятку

23:31, 16.08.2018
В Башкирии прокурора арестовали за взятку
Фото: pixabay.com

Советский районный суд города Уфы арестовал Учалинского межрайонного прокурора на 2 месяца.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя Первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Башкортостан, сообщили в региональном СКР.

Напомним, что ранее против 39-летнего чиновника было возбуждено уголовное дело по подозрению во взяточничестве.

По версии следствия, подозреваемый с 2016-го по август 2018 года получал от местного предпринимателя, являющегося депутатом муниципального совета, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе. При этом за 2 года чиновник получил взятку на общую сумму не менее 150 тысяч рублей.

Происшествия Башкортостан
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