Следком Башкирии сообщил о завершении расследования дела бывшего замглавы отдела в антикоррупционном управлении МВД РБ

Башкортостанское управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении 36-летнего бывшего замначальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ.

Он обвиняется в получении взятки, превышении полномочий и мошенничестве.

По версии следствия, в 2011 году борец с коррупцией получил 600 тысяч рублей наличными и снегоход стоимостью 230 тысяч рублей. В обмен на это полицейский не стал возбуждать уголовное дело в отношении знакомого, передает пресс-служба СУ СКР по РБ.

Кроме того, обвиняемый, используя служебное положение, незаконно оформил на родственников земельные участки под Уфой. Стоимость земли в сумме составила около 0,5 млн рублей.

В 2015—2016 годах по схожей схеме полицейский вместе с тестем оформили на родственников еще несколько участков стоимостью 1,4 млн рублей.

Уже находясь на должности замначальника отдела УЭБиПК, он совершил еще одну схожую махинацию на 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд обязал замначальника антикоррупционного управления в Башкирии вернуть незаконно приобретенные 2 га земли под Уфой.

Напомним, что в декабре 2017 года в Уфе был уволен сотрудник отдела по борьбе с коррупцией за подаренный жене Mercedes. Еще одна сотрудница отдела была приговорена к 5 годам колонии за взятку.