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В Башкирии СКР подозревает прокурора во взяточничестве

19:26, 15.08.2018
В Башкирии СКР подозревает прокурора во взяточничестве
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Уголовное дело по подозрению во взяточничестве возбуждено в отношении Учалинского межрайонного прокурора РБ.

По версии следствия, подозреваемый с 2016-го по август 2018 года получал от местного предпринимателя, являющегося депутатом муниципального совета, незаконное денежное вознаграждение за общее покровительство и попустительство по службе, сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

«За 2 года чиновник получил взятку на общую сумму не менее 150 тысяч рублей», — отмечают в Следкоме.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

В отношении взяткодателя также заведено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

ПроисшествияОбществоВласть Башкортостан
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