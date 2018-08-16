«Уфа» вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы

«Уфа» сыграла вничью с клубом из Люксембурга «Прогрес Нидеркорн» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Встреча состоялась в Дифферданже и завершилась со счетом 2:2. Автором первого гола стал защитник «Уфы» Павел Аликин, забивший в свои ворота на 2-й минуте. Иван Пауревич сравнял счет на 51-й. На 72-й минуте «Нидеркорн» вышел вперед благодаря точному удару Майрона де Алмейды. Однако в компенсированное времени второй гол Пауревича принес уфимцам ничью.

Таким образом, «Уфа» вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы, «Нидеркорн» покинул турнир.

Напомним, в первой игре в Уфе хозяева победили со счетом 2:1.

