«Уфа» сыграет с «Рейнджерс», «Зенит» с «Мольде»

Накануне состоялись ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. «Уфа» в гостях сыграла вничью с «Прогресом Нидеркорн» 2:2 и по сумме двух встреч (2:1 в Уфе) прошла в раунд плей-офф.

Питерский «Зенит» в основное время ликвидировал фору в 4 мяча, с которой проиграл в Минске против «Динамо» — 4:0. В дополнительное время питерская команда выиграла 4:1 и с общим счетом 8:5 также пробилась в следующий этап.

Соперником «Уфы» будет знаменитый «Глазго Рейнджерс» из Шотландии под руководством Стивена Джеррарда. Шотландцы сыграли вничью 0:0 в гостях у словенского «Марибора» и по сумме двух поединков (в Глазго была победа — 3:1) прошли дальше.

Норвежский «Мольде» стал соперником «Зенита», обыграв по сумме двух встреч еще один шотландский клуб «Хиберниан» — 3:0 (0:0).

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 23 августа, ответные — 30 августа. Уфимский клуб начинает в гостях, питерский — дома.

