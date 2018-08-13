Зеленое дерби магистратуры: в вузах Башкортостана учиться стоит намного дешевле, чем в Казани

Средняя стоимость обучения на контрактной основе в 25 башкирских вузах и их филиалах в 2018—2019 году составит почти 110 тыс. рублей. Это на 18,7 тыс. рублей, или 8%, дешевле, чем обучение в вузах Татарстана. Разброс цен также выше в Татарстане, где самое дешевое обучение можно получить за 7—20 тыс. рублей в год, а самое дорогое — за 468 тыс. рублей (то есть, разница — 66 раз). В Башкирии самое дешевое обучение обойдется в 44,6 тыс. рублей в год, а самое дорогое направление — в 188,5 тыс. рублей в год. Так, самый дорогой вуз Башкортостана — Уфимский институт искусств, но обучение там все равно дешевле, чем в казанских консерватории и институте культуры. В Башкирском государственном университете учиться стоит практически в 1,5 раза дешевле, чем в КФУ. И в 1,5 раза дороже стоят авиастроительные специальности в КАИ, нежели в его башкирском собрате УГАТУ. Аналитическая служба «Реального времени», изучив башкирские и татарстанские цены, сравнила стоимость обучения по аналогичным направлениям, в том числе, любимым в обеих республиках, «нефтегазовым».

Самый дорогой вуз Башкортостана

Если учесть, что в казанских вузах самые дорогие курсы — это направления КФУ, где преподают на английском языке, то в Башкирии, где на английском преподают только одно направление (см. ниже), в целом, тренды те же. Самые дорогие направления, и, как следствие, вузы — «музыкально-прикладные». Так, сразу 18 направлений и специалитетов Уфимского государственного института искусств им. Загира Исмагилова занимают первые строчки рейтинга: обучение здесь обойдется от 179,1 тыс. рублей в год до 188,5 тыс. рублей, в среднем — в 183,7 тыс. рублей в год.

Уфимский институт искусств по своим специальностям и ценам почти аналогичен двум казанским вузам — Казанскому госинституту культуры (девять самых дорогих направлений стоят 197,9 тыс. рублей в год) и Казанской консерватории им. Н.Г. Жиганова (пять дорогих направлений стоят 197,85 тыс. рублей в год). Получается, что музыкально-культурное образование в Уфе можно получить на 12—14 тыс. рублей дешевле, чем в Казани.

Стоимость очного обучения на контрактной основе в вузах Башкирии в 2018—2019 году

Полное наименование Символ:

3 — бакалавриат;

«3+» — прикладной бакалавриат;

4 — магистратура;

5 — специалитет Код направления / специалитета Наименование направления/специалитета на которое осуществляется набор в год исследования Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2018-2019 учебном году Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 4 52.04.01. Хореографическое искусство 188 456, 08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 4 53.04.02. Музыкально-инструментальное искусство 188 456, 08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 4 53.04.06. Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 188 456, 08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 4 54.04.01. Дизайн 188 456, 08 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 5 53.05.2. Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором 179178, 56 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 5 52.05.01. Актерское искусство 179 178, 56 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 5 53.05.01. Искусство концертного исполнительства 179 178, 56 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 5 53.05.04. Музыкально-театральное искусство 179 178, 56 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова» 5 53.05.06. Композиция 179 178, 56

и все равно он дешевле казанских консерватории и института культуры

Первые четыре строчки занимает магистратура (двухлетнее обучение дополнительно к бакалавриату) по «Хореографическому искусству», «Музыкально-инструментальному искусству», «Музыкознанию и музыкально-прикладному искусству» и «Дизайну». За это студенту придется отдать вузу 188,45 тыс. рублей в год. Для сравнения, в Казанском институте культуры почти столько же — 188,3 тыс. рублей — стоит бакалавриат (т.е. основное четырехлетнее обучение) по хореографии и бакалавриат по «Музыкознанию» (188,26 тыс. рублей).

Магистратура в Казани по «Музыкознанию» и «Музыкально-инструментальному искусству» стоит 197,8 тыс. рублей, т.е. на 9,4 тыс. рублей дороже. Может показаться, что только «Дизайн» в Казани дешевле, но, надо признать, дизайн совершенно иного профиля и направления, преподаваемый в Казанском архитектурно-строительном университете, где он стоит 165,5 тыс. рублей в год. Тогда как сопоставимый, «культурный», «Дизайн» в большинстве вузов Казани тоже дороже: в Казанском институте культуры магистратура по нему стоит 197,9 тыс. рублей, бакалавриат в КФУ — 193,5 тыс. рублей. Только в институте культуры на бакалавриат по «Дизайну» установили сходную цену — 188,3 тыс. рублей.

Специалитет по руководству оперно-симфоническим оркестром в Уфе оценили в 179,18 тыс. рублей в год. Можно, конечно, предположить, что казанский аналог — это «Дирижирование», где в консерватории есть лишь магистратура и бакалавриат: магистратуру по этому редкому направлению в Казанской консерватории оценили в 197,8 тыс. рублей в год, бакалавриат — в 188,2 тыс. рублей. Однако в Уфе тоже есть направление «Дирижирование», бакалавриат по которому стоит 179,128 тыс. рублей в год (все равно дешевле), а руководить оркестром в Казани просто не учат. В те же 179,18 тыс. рублей в Уфимском институте искусств оценили специалитеты по «Актерскому искусству», «Искусству концертного исполнительства», «Музыкально-театральному искусству», «Композиции», «Живописи» и «Скульптуре». На 50 рублей дешевле в Уфимском институте бакалавриат

Для сравнения, в Казанской консерватории по аналогичным направлениям (курсы для актеров, по композиции) специалитет стоит 188,26 тыс. рублей, т.е., на 9 тыс. рублей дороже.

В терминах рынка, фактически, Уфа пока выиграла ценовую конкуренцию у музыкальной Казани.

Специалитет по «Лечебному делу» башкиры оценили в 140 тыс. рублей в год. Фото bashgmu.ru

«Лечебному делу» башкиры научат на 40 тыс. рублей дешевле, чем в Казани

В отличие от казанского рейтинга, в башкирском больший разброс вузов и направлений в рейтинге специальностей. Связано это в том числе и с тем, что в Казани существует, так сказать, «образовательная агломерация» в лице КФУ, с огромным спектром направлений, которые он способен представлять в одном лице и по более высоким ценам (в силу собственного рейтинга среди российских вузов), чем свои уфимские собратья. Так, если в Казани первые строчки рейтинга оккупированы англоязычными и русскоязычными престижными направлениями КФУ, то в Башкирии главный вуз — Башкирский государственный университет — по ценам занимает лишь 3-е место, но только с одним направлением, «Культурологией», магистратура которой стоит 167,1 тыс. рублей в год. В Казани магистратуру по «Культурологии» можно получить только в Казанском госинституте культуры, где она стоят не в пример дороже — 197,9 тыс. рублей (разница в 30 тыс. рублей!). В КФУ есть возможность получить лишь бакалавриат, но и там он стоит дороже уфимской магистратуры — 193,5 тыс. рублей.

А вот второй по дороговизне вуз в Башкирии, в отличие от Казани, Башкирский государственный медицинский университет, где специалитет по «Стоматологии» оценили в 171 тыс. рублей в год. Для сравнения, в Казани самый дешевый специалитет по одному из престижнейших направлений в Казанском государственном медицинском университете стоит 180 тыс. рублей. В КФУ «Стоматология» обойдется студентам уже в 183,3 тыс. рублей, а англоязычное обучение лечить зубы — в 468 тыс. рублей. Башкирский медуниверситет, если сравнить его с казанским собратом КГМУ, по всем направлениям дешевле. Средняя стоимость обучения в БГМУ стоит 136 тыс. рублей, в КГМУ — 157,7 тыс. рублей (разница — в 20 тыс. рублей). Так, специалитет по «Лечебному делу» башкиры оценили в 140 тыс. рублей в год, а казанцы — в 180 тыс. рублей (разница уже в 40 тыс. рублей!), то же «Лечебное дело» в КФУ стоит еще дороже — 183,3 тыс. рублей. «Фармация» в БГМУ стоит 125,17 тыс. рублей, в КГМУ — 135,3 тыс. рублей. Только «Медико-профилактическое дело» в Башкирии сопоставимо с казанскими ценами: 125,17 тыс. рублей против казанской цены в 128,3 тыс. рублей.

Обучение «нефтяным» специальностям в Уфе дешевле, чем в КФУ, но дороже, чем в КХТИ и Альметьевске

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» в рейтинге расположился на 3-м месте, но что любопытно, не со своими программно-отраслевыми специфическими направлениями, а с такими, как «Дизайн» (магистратура и бакалавриат) — 170 тыс. рублей в год, «Искусство костюма и текстиля» — 164 тыс. рублей, и «Социально-культурная деятельность» — 164 тыс. рублей в год (магистратура) или 156 тыс. рублей в год (бакалавриат). УГНТУ фактически аналог КНИТУ, отчасти Альметьевского нефтяного вуза и КГАСУ. В УГНТУ один из самых больших ассортиментов направлений среди башкирских вузов — их тут почти 60 (в КНИТУ — 114). Средняя стоимость обучения в УГНТУ составляет 127 тыс. рублей, в КНИТУ — 132 тыс. рублей.

Магистратура по «Социально-культурной деятельности» есть в Казани только в институте культуры, но стоит она тут аж 197,9 тыс. рублей в год, бакалавриат — 188,3 тыс. рублей в год. Бакалавриат по «Искусству костюма и текстиля» в Казани можно получить только в КНИТУ, но дороже — за 180,2 тыс. рублей в год.

В УГНТУ можно получить образование по «Геологии» (бакалавриат), «Нефтегазовому делу» (бакалавриат и магистратура), «Прикладной геологии» и «Технологии геологической разведки (обе специальности — специалитет). Все это оценено в одну сумму — 138 тыс. рублей в год. Фото rusoil.net



Если брать нефтяные направления, то в УГНТУ можно получить образование по «Геологии» (бакалавриат), «Нефтегазовому делу» (бакалавриат и магистратура), «Прикладной геологии» и «Технологии геологической разведки (обе специальности — специалитет). Все это оценено в одну сумму — 138 тыс. рублей в год. В Казани бакалавриат по «Геологии» в КФУ стоит 162,24 тыс. рублей в год, магистратура — 166,38 тыс. рублей. Англоязычное обучение по тому же направлению — 282 тыс. рублей. В том же КФУ бакалавриат по «Нефтегазовому делу» оценили в 162,24 тыс. рублей, магистратуру — в 166,38 тыс. Англоязычное обучение — в 282 тыс. рублей. Однако дешевле, чем в Уфе, «Нефтегазовое дело» стоит в КНИТУ — 126,8 тыс. рублей в год. И гораздо дешевле в Альметьевском государственном нефтяном институте — 120,6 тыс. рублей стоит магистратура, 110,2 тыс. рублей — бакалавриат.

Одним из самых дорогих направлений УГНТУ, уступающим по стоимости только «Соцкультурной деятельности», «Дизайну» и «Искусству костюма», является «Архитектура», бакалавриат по направлению стоит 155 тыс. рублей, магистратура — 145 тыс. рублей в год. Как и «Нефтегазовое дело», и ряд других направлений, «Архитектура» — монопольно преподается только в УГНТУ. Впрочем, в Казани, в отличие от «Нефтегазового дела», архитектуре обучают тоже в одном вузе — Казанском архитектурно-строительном университете, где «Архитектура» гораздо дешевле, чем в Уфе. Так, магистратура по этому направлению стоит 124 тыс. рублей, бакалавриат и прикладной бакалавриат — 115,8 тыс. рублей в год.

Формально Башкирский государственный университет занимает четвертую строчку, как мы отмечали выше, но лишь с одним направлением — «Дизайн», поэтому он пропустил вперед не только УГНТУ, но и Башкирский государственный университет. Даже Башкирский педагогический университет им. М. Акмулы с двумя направлениями — «Физическая культура» и «Дизайн» (бакалавриат по обоим – 162,17 тыс. рублей). «Физкультуре» в РТ обучают в Набережночелнинском педагогическом университете, она там заметно дороже — 188,26 тыс. рублей. Зато в Поволжской госакадемии физкультуры, спорта и туризма (ГАФКСиТ) это направление дешевле, чем в Уфе — 141,5 тыс. рублей бакалавриат и 146,6 тыс. рублей магистратура. В Башкирии «Физической культуре» можно обучиться в аналогичном «Башкирском институте физкультуры» (филиале «Уральского государственного университета физкультуры») за 149,7 тыс. рублей в год.

В Башкирском госуниверситете учиться стоит практически в 1,5 раза дешевле, чем в КФУ

Всего в БГУ (или как его официально сокращают БашГУ) преподают по 107 направлениям, средняя стоимость обучения в этом году составит 108,5 тыс. рублей. Для сравнения, в КФУ преподают по 173 направлениям, в среднем, за 150,8 тыс. рублей. То есть в БГУ учиться стоит практически в 1,5 раза дешевле.

Что любопытно, на втором месте по дороговизне в БГУ стоит единственное англоязычное направление (что характерно — нефтегазового профиля): «Физика (моделирование нефтегазовых процессов) на английском языке». Магистратура по этому направлению стоит в Уфе 160 тыс. рублей. Аналогичной этой специальности нет ни в КФУ, ни в других вузах. Впрочем, англоязычное «Нефтегазовое дело» в КФУ стоит гораздо дороже, чем в УГНТУ, так что можно быть уверенным, появись направление «Моделирование нефтегазовых процессов» в КФУ, оно тоже стоило бы дороже. Русскоязычный аналог направления в БГУ, к слову, одно из самых дешевых — всего 60 тыс. рублей в год.

Всего в БГУ (или как его официально сокращают БашГУ) преподают по 107 направлениям, средняя стоимость обучения в этом году составит 108,5 тыс. рублей. Фото Андрея Старостина / bashinform.ru

Нет смысла сравнить все остальные специальности. Но, к примеру, модное направление «Наноматериалы» в БГУ стоит 158,9 тыс. рублей в год, в КФУ — 193,5 тыс. Специфическое направление «Юриспруденция (профиль «Бизнес-юрист в топливно-энергетическом комплексе») — магистратура — в БГУ стоит 156 тыс. рублей, в КФУ магистратура по обычной «Юриспруденции» обойдется студенту в 174,7 тыс. рублей, бакалавриат в 165,3 тыс. Для сравнения, та же обычная «Юриспруденция» в БГУ, что бакалавриат, что магистратура — стоят все равно дешевле, 120 тыс. рублей в год.

Еще одно любопытное направление в БГУ — это «Экономика» (профиль «Международный бизнес»), где обучение ведется по программе двойного диплома с Ляонинским государственным университетом (Китай). Стоит это 120 тыс. рублей. Магистратура по обычной «Экономике» — 105,8 тыс. рублей, бакалавриат — 98,1 тыс. В КФУ магистратуру по направлению «Экономика» (банки и реальная экономика) оценили в 175 тыс. рублей в год, по обыкновенной «Экономике» — в 174,7 тыс. рублей.

так же, как в 1,5 раза дороже обучают авиастроительным специальностям в КАИ, чем в УГАТУ

Наконец, в Башкирии есть и аналог казанского КАИ — это Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ), где обучают по 86 направлениям, а средняя стоимость обучения — 99,4 тыс. рублей. Для сравнения, в КНИТУ-КАИ обучают по 65 направлениям, в среднем за 146,6 тыс. рублей. То есть, и тут уфимское образование в 1,5 раза дешевле, чем казанское.

Так, магистратура по «Авиастроению» в УГАТУ стоит 147,3 тыс. рублей в год, в КНИТУ-КАИ — 200,3 тыс. рублей в год (на 50 тыс. рублей дороже). Аналогичная разница между магистратурам по направлению «Двигатели летательных аппаратов», «Техническая эксплуатация летательным аппаратов и двигателей» и «Наноматериалам» (только в УГАТУ специальность — «Наноинженерия»). «Проектирование авиационных и ракетных двигателей» (специалитет) в Уфе оценили в 140 тыс. рублей, в Казани — в 190 тыс. рублей. Подобная же разница почти по всем направлениям.

УГАТУ — «брат-близнец» КНИТУ-КАИ даже по самым дешевым направлениям — в уфимском вузе они тоже непрофильные: «Экономика», «Менеджмент», «ГМУ», «Управление персоналом» и стоят 81,5 тыс. рублей. В КАИ «Экономика», «Менеджмент» и «Управление персоналом» стоят тоже существенно дороже — 120,4 тыс. рублей.

Как и в Казани, самое дешевое обучение предлагают в Башкирии частные вузы: это Международный институт экономики и права и Кумертауский институт экономики и права. Фото rosvuz.ru



Самые дешевые вузы, как и в Татарстане — частные

Как и в Казани, самое дешевое обучение предлагают в Башкирии частные вузы: это Международный институт экономики и права, где по стандартным направлениям «ГМУ», «Юриспруденция», «Экономика», «Менеджмент» готовы обучить за 44—60 тыс. рублей в год (в зависимости от того, бакалавриат или магистратура) и Кумертауский институт экономики и права, обучающий «Менеджменту» и «Экономики» за 48 тыс. рублей.

В Татарстане, напомним, самые дешевые направления тоже в частном Российском исламском институте: направления от «Журналистики» и «Теологии» обойдутся студенту от 7 до 35 тыс. рублей. И в Институте социальных и гуманитарных знаний, где за 42—45 тыс. рублей обучают тому же, чему в Башкортостане обучает Международный институт экономики и права.

К слову, такой редкой профессии, как «Теология», обучают и в Башкортостане, правда, только в одном вузе — в БашГУ, где за нее в год попросят отдать 98,1 тыс. рублей. В Татарстане ее преподают в Российском исламском институте и в КФУ. Но если в РИИ она стоит всего 7 тыс. рублей, то тот же теологический баклавариат в КФУ обойдется уже в 122,46 тыс. рублей, а магистратура — в 132,5 тыс. рублей.

Заочное обучение в башкирских вузах ненамного дешевле

Однако заочное обучение в башкирских вузах ненамного дешевле, чем в РТ: в среднем оно стоит 45,9 тыс. рублей, тогда как в казанских — 50 тыс. рублей. Разница и в рейтинге дорогих направлений. Так, в Казани первые строчки занимают музыкальные направления консерватории, стоящие 188,26 тыс. рублей. К слову, столько же практически, сколько и обычные музыкальные направления в Уфимском институте искусств!

Следом идут юридические направления КФУ (113,8—125,7 тыс. рублей, в зависимости от того, бакалавриват это или магистратура), «Нефтегазовое дело» Альметьевского нефтяного института (108,2 тыс. рублей) и строительные направления Казанского архитектурно-строительного университета (98,9 тыс. рублей). Замыкает топ дорогих заочных направлений «Экономика», «ГМУ» и «Международные отношения», преподаваемые КФУ (83,4—87,7 тыс. рублей).

Стоимость заочного обучения на контрактной основе в вузах Башкирии в 2018—2019 году

Полное наименование Символ:

3 — бакалавриат;

«3+» — прикладной бакалавриат;

4 — магистратура;

5 — специалитет Код направления / специалитета Наименование направления/специалитета на которое осуществляется набор в год исследования Стоимость обучения (в рублях) для граждан РФ на контрактной основе (первое высшее образование на базе общего среднего) в 2018-2019 учебном году Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 4 54.04.01. Дизайн 105 000 Башкирский государственный университет 4 40.04.01. Юриспруденция

100 000 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 4 38.04.02. Менеджмент 95 000 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 4 15.04.02. Технологические машины и оборудование 95 000 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 4 38.04.04. Государственное и муниципальное управление 85 000 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уфимский государственный нефтяной технический университет

в г. Октябрьском 3 21.03.01. Нефтегазовое дело 80 000 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Уфимский государственный нефтяной технический университет

в г. Октябрьском 3 21.05.06. Нефтегазовые техника и технологии 80 000 Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате 5 21.05.06. Системы автоматизации и управления в нефтегазовой промышленности 80 000 Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» в г. Салавате 5 13.05.03. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 80 000

все из-за отдельных гораздо более дорогих заочных направлений, чем аналогичные в Казани

В башкирских вузах 18 строчек в топ-20 оккупировал Уфимский государственный нефтяной технический университет (вбирающий в себя многие направления КХТИ, КГАСУ и альметьевского вуза), средняя стоимость заочки в котором составляет 84 тыс. рублей. Самые дешевые — «Строительство» (75—76 тыс. рублей), «Туризм» и «Гостиничное дело» (80 тыс.), «Системы автоматизации технологических процессов (80 тыс.). И, что характерно, ряд нефтяных специальностей: «Нефтегазовая техника и технологии» и «Нефтегазовое дело» (обе — бакалавриат), «Системы автоматизации и управления в нефтегазовой промышленности» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (обе — специалитет) — все стоит 80 тыс. рублей в год. То есть, ассортимент этих заочных нефтяных направлений, мало того, что больше, чем в Татарстане, так они, в целом, еще и дешевле, чем альметьевское нефтяное направление — (сокращенная программа) почти на 30 тыс. рублей.

Сопоставима в АГНИ только цена магистратуры по «Нефтегазовому делу» — 78 тыс. рублей, а бакалавриат полной программы все же дешевле — 71,2 тыс. рублей. Зато в КНИТУ-КХТИ заочное обучение «Нефтегазовому делу» почти в два раза дешевле, чем в УГНТУ (43,2 тыс. рублей). Впрочем, самым дорогим направлением в УГНТУ оказался «Дизайн» (магистратура), оцененный в Башкирии в 105 тыс. рублей. Это гораздо дороже татарстанской заочки по «Дизайну» — в Казанском институте культуры она стоит 60,3 тыс. рублей, в КНИТУ – 45,2 тыс., в Набережночелнинском педагогическом университете — 41,6 тыс. рублей. Впрочем, все это — бакалавриат, а не магистратура.

Только БашГУ смог втиснуться в засилье УГНТУ — второе по дороговизне направление именно в нем, это «Юриспруденция» (магистратура), которую в Уфе оценили в 100 тыс. рублей. И это всего на 13,8 тыс. рублей дешевле, чем заочная магистратура в КФУ. Отметим, что как и в случае со строительно-производственными и нефтяными специальностями УГНТУ, высокая стоимость обучения (вызванная в том числе и спросом на эти направления) в Башгосуниверситете тоже не в пример КФУ на инженерных направлениях. Так, специалитет по «Биоинженерии и биоинформатики» стоит в БГУ 74,7 тыс. рублей, бакалавриат по «Биотехнологии» — 74,7 тыс. рублей. В Татарстане есть аналог только «Биотехнологии», в КНИТУ. И стоит она там гораздо дешевле, 43,2 тыс. рублей. Наконец, в рейтинге самых дорогих заочных направлений в Башкирии — все те же направления Башкирского института физкультуры: магистратура по «Физкультуре» и «Спорту» в Уфе стоит 70 тыс. рублей. И они тоже стоят дешевле татарстанского аналога, где «Спорта» нет, а магистратура по «Физкультуре» в Поволжской ГАФКСиТ» стоит 46,1 тыс. рублей.

Как и в Татарстане, самая дешевая заочка в Башкирии — у частного вуза, Международного института экономики и права, стандартные направления которого (от «Экономики» и «Юриспруденции» до «Менеджмента» и «ГМУ») стоят в районе 20,6—21,5 тыс. рублей. Напомним, в РТ самая дешевая заочка — это обучение «Теологии» в частном Российском исламском институте — за 7—15 тыс. рублей, а также «Экономике», «Лингвистике» и «Журналистике» — за 15—20 тыс. рублей.