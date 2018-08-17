Следком Башкирии официально подтвердил задержание главы Краснокамского района и его заместителя

Сегодня Следком Башкирии официально подтвердил задержание главы Краснокамского района Разифа Гильмуллина и его заместителя Диниса Бикова. Они подозреваются во взяточничестве.

По версии следствия, чиновники получили 900 тысяч рублей от представителя компании, занимавшейся демонтажем труб нефтепровода.

Часть денег в сумме 1,8 млн рублей должны были быть переданы в качестве взноса в благотворительный фонд района, а 1,9 млн рублей — местному сельхозпредприятию под видом возмещения убытков, понесенных им в связи с работами, сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

В июле и августе представитель компании передал часть денег через директора сельхозпредприятия. После получения денег чиновники и посредник задержаны.

По данным Следкома, уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также в отношении директора местного сельскохозяйственного предприятия по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Напомним, что сообщения о задержании главы Краснокамского района Башкирии появились неделю назад. Тогда в СКР не стали подтверждать эту информацию.