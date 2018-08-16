На пост мэра Уфы претендуют Евгений Гурьев и Андрей Трухан — СМИ

Мэр Уфы Ирек Ялалов может покинуть пост этой осенью. Возможными кандидатами на кресло градоначальника называют главу Минземимущества РБ Евгения Гурьева и вице-премьера РБ Андрея Трухана.

Ялалов сначала ушел в отпуск, а позже отстранился от управления городом для участия в предвыборной агитации, поскольку он является одним из кандидатов в депутаты Госсобрания РБ.

Мэр Уфы планирует избраться в Курултай, а после выдвинуться в Совет Федерации, пишет proufu.ru со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что нынешний врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров также руководил региональной столицей. Позже он был избран в Совет Федерации, откуда уже его назначили руководить областью.

Напомним, что политолог Дмитрий Михайличенко написал колонку для «Реального времени», в которой отверг слухи о скорой отставке главы РБ Рустэма Хамитова.

