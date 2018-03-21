Дело Водопьяновой: «Бакирово» взбунтовалось против выплаты оброка лидеру профсоюзов Татарстана

По заявлению главврача санатория на главу Федерации профсоюзов РТ завели уголовное дело о коммерческом подкупе

Фото: Максим Платонов

В Татарстане новый коррупционный скандал, в эпицентре которого санаторий «Бакирово» и его учредитель — Федерация профсоюзов РТ. Главврач учреждения Марат Ибрагимов винит Татьяну Водопьянову в том, что она заставила его участвовать в незаконной схеме страхования ее жизни с дальнейшим выводом денег санатория на счет главы ФПРТ, в противном случае — угрожала уволить. На профсоюзного лидера РТ возбуждено уголовное дело, прошли и проходят обыски дома и по месту работы Водопьяновой. Подробнее — в материале «Реального времени».

Страховка на случай смерти — деньги при жизни

Уголовное дело против Татьяны Водопьяновой возбудили накануне по заявлению главврача санатория «Бакирово» Марата Ибрагимова. Лечебно-профилактическое учреждение входит в реестр учреждений системы профсоюзов РТ и напрямую подчиняется Федерации профсоюзов Республики Татарстан (ФПРТ).

Именно федерация назначает руководство санатория. Так, 17 декабря 2014 года Водопьянова сама подписала трудовой договор Ибрагимова о назначении его главврачом в «Бакирово». Согласно договору, работодатель, то есть глава ФПРТ, мог пересматривать его базовый оклад, премировать или, наоборот, расторгать контракт.

По версии следствия, в апреле 2015 года Татьяна Водопьянова, угрожая Марату Ибрагимову увольнением, заставила его оказать ей незаконную услугу. А именно — заключить от имени санатория «Бакирово» договор смешанного страхования ее жизни на сумму 500 тысяч рублей с последующим выводом денег и перечислением на ее расчетный счет. Ибрагимов подчинился.

Татьяна Водопьянова обратилась с заявлением на выплату, а 20 апреля того же года получила деньги на свой счет. СК «Чулпан-Жизнь» перечислила ей 436 834 рублей. Фото tatarnews.ru



Далее, 14 апреля 2015 года, между ООО СК «Чулпан-Жизнь» и санаторием «Бакирово» в лице Ибрагимова М.Ф. был заключен договор смешанного страхования жизни Водопьяновой Т.П. №1110/231, согласно условиям которого страховая компания обязалась при наступлении смерти клиента либо ее дожития до срока окончания договора произвести страховую выплату в ее пользу либо в пользу ее наследников в размере страховой премии в сумме тех самых 500 тысяч рублей, уплаченных санаторием из собственных средств. 15 апреля 2016 года по окончании срока договора страхования жизни Татьяна Водопьянова обратилась с заявлением на выплату, а 20 апреля того же года получила деньги на свой счет. СК «Чулпан-Жизнь» перечислила ей 436 834 рублей (за вычетом налогов).

Обыски в Морквашах и на Муштари

Правоохранители усмотрели в действиях Татьяны Водопьяновой признаки преступления, предусмотренного п.п. «б, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, сопряженный с вымогательством). 19 марта глава ФПРТ отметила день рождения, а на следующий день в отношении нее возбудили уголовное дело.

Сначала главу ФПРТ пригласили в Следком для дачи объяснений и уже на месте сообщили о заведении дела и допросили уже в качестве подозреваемой. Как сообщает наш источник в правоохранительных органах, Татьяна Павловна выразила якобы искреннее недоумение, что схема, которой она пользовалась с 2009 года, оказалась незаконной.

— В ходе обысков, проведенных в двух квартирах Водопьяновой в Казани и в ее доме в селе Набережные Моркваши, изъята необходимая документация и денежные средства. При этом под давлением собранных доказательств Водопьянова написала явку с повинной, сообщив об аналогичных фактах незаконного получения денег в 2009—2014 годах. Таким образом, причиненный ею ущерб может составить около 3 млн рублей, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

«Причиненный ею ущерб может составить около 3 млн рублей», — сообщил Андрей Шептицкий. Фото Ирины Плотниковой



Обыски загородного дома главы ФПРТ прошли накануне — это огромный особняк в Набережных Морквашах с двумя выездами. Сейчас проводят обыски в самой Федерации профсоюзов. Сообщается, что глава ФПРТ активно сотрудничает со следствием. Сегодня Татьяна Водопьянова опровергла свои показания в Следкоме:

«Вчера я была приглашена в Управление СКР по Татарстану для беседы. В течение 6 часов на меня оказывалось психологическое давление, я была лишена возможности пригласить адвоката. Под угрозой оказаться в камере я была вынуждена дать показания, которые впоследствии расценили как признательные. Никакой вины за собой я не чувствую, после консультаций с адвокатом будет решаться вопрос об обращении в прокуратуру», — цитирует Водопьянову ИА «Татар-информ».



Конец неприкасаемости главы ФПРТ?

Изначально сообщалось, что Водопьянова получала деньги по такой схеме три года, а договоры заключала в период с 2015-го по 2017 год. Однако позднее следователи насчитали шесть эпизодов на сумму свыше 3 млн рублей, начиная с 2009 года. После получения последней выплаты в 2016 году Водопьянова оформила очередной договор страхования жизни с «Бакирово» сроком на 5 лет на сумму 2 млн рублей. Правда, потом сама же его расторгла. Полагают, что это связано с тем, что в правоохранительные органы уже обращались с заявлением о незаконных поборах со стороны главы ФПРТ. То же заявление Ибрагимова, прежде чем ему дали ход, сначала долго гуляло по кабинетам правоохранителей.

Говорят, Татьяна Павловна долго не могла поверить, что против нее завели дело. Верила в высоких покровителей и свою неприкасаемость: как-никак многим руководителям помогала с путевками в санатории. «Реальное время» попыталось связаться с главврачом «Бакирово», но в приемной сообщили, что Марат Фаязович на больничном. Интересно, что, по данным наших источников, ту же схему страхования жизни Водопьянова навязывала и предыдущему главврачу учреждения, отцу Ибрагимова — Фаязу Ибрагимовичу, который скончался в декабре 2014 года. В Федерации профсоюзов РТ на вопрос корреспондента нашего издания по телефону ответили, что воздержатся от комментариев, и бросили трубку.

После получения последней выплаты в 2016 году Водопьянова оформила очередной договор страхования жизни с «Бакирово» сроком на 5 лет на сумму 2 млн рублей. Правда, потом сама же его расторгла. Фото ooo-sanatoriy.ru



Примечательно, что вопросы о законности действий Татьяны Водопьяновой возникали у прокуратуры и следствия еще 10 лет назад, но тогда ей удалось избежать наказания. Федерация профсоюзов РТ владеет не только «Бакирово», но и еще рядом крупных санаториев: «Васильевским», «Жемчужиной», «Ижминводами», «Ливадией». В татарстанских телеграм-каналах сообщают, что якобы Водопьянова, пользуясь служебным положением, в середине 2000-х годов обязала ФПРТ заключить контракты на снабжение санаториев с компаниями, которые возглавлял зять Татьяны Павловны. Фирмы якобы завышали расценки на поставку необходимых товаров в несколько раз. Однако это только слухи. Но по данным наших источников, Следком проверит и эти сообщения