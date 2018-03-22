Империя профсоюзов: чем владеет и на чем зарабатывает федерация Водопьяновой

Пять санаториев в Татарстане с общим оборотом 1,2 млрд рублей и свое строительно-монтажное управление

Фото: Максим Платонов

21 марта стало известно об уголовном деле в отношении Татьяны Водопьяновой — председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан (ФПРТ). Ее подозревают в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством. Заявление на Водопьянову написал Марат Ибрагимов, главврач санатория «Бакирово», которым владеет ФПРТ. «Реальное время» рассказывает, чем занимается организация Водопьяновой и как ее дочерние учреждения за 2017 год получили контакты более чем на 260 млн рублей.

Дважды депутат, однажды подозреваемый

Федерация профсоюзов РТ в своем новом виде была учреждена в августе 2002 года (фактически она существует еще с 1993-го). Цель организации — объединение и координация действий членов ФПРТ, защита социально-трудовых прав, профессиональных, производственных и экономических прав работников. Сейчас членами ФПРТ являются более 20 профсоюзных организаций из разных отраслей. С 2000 года федерацию возглавляет Татьяна Водопьянова.

Водопьянова окончила юридический факультет Казанского университета и имеет степень кандидата социологических наук. В течение 10 лет она являлась депутатом Госсовета Татарстана третьего и четвертого созывов (2004—2014 годы) и входила в состав его президиума.

Сама ФПРТ является собственником пяти оздоровительных учреждений с суммарной выручкой 1,28 млрд рублей, а также культурно-досуговых учреждений и частной строительной компании.

Санаторий «Жемчужина»



Фото master-tour16.ru



Лечебно-профилактическое учреждение «Жемчужина» (Набережные Челны), расположено рядом с Мелекесским заливом, «вид которого напоминает полотна знаменитых художников-пейзажистов», сказано на сайте учреждения. Лечебная часть санатория специализируется по многим медицинским направлениям — кардиологии, неврологии, травматологии, педиатрии и гинекологии.

Цены на путевки с лечением начинаются от 2,4 тыс. рублей с человека (для пенсионеров — 1,7 тыс. рублей). Санаторий имеет два корпуса и 350 комнат категорий «комфорт» и «люкс».

В декабре прошлого года «Жемчужина» выиграла аукцион Минтрудсоцзащиты РТ на оказание услуг санаторно-курортного лечения. По условиям контракта, учреждение должно было организовать размещение 290 человек в двухместных номерах сроком на 14 дней. Цена контракта составила 4,43 млн рублей.

В том же месяце санаторий получил тендер от Диспетчерского центра Минздрава РТ стоимостью 14,88 млн рублей. Согласно договору, в 2018 году «Жемчужина» должна оказывать услуги по долечиванию граждан после острого инфаркта миокарда, операций на сердце и магистральных сосудах, острого нарушения мозгового кровообращения и т. д.

В общей сложности за 2017 год «Жемчужина» получила контрактов на 73,2 млн рублей. В 2016 году выручка «Жемчужины» составила 117,2 млн рублей, а чистая прибыль — 4,4 млн.

Санаторий «Васильевский»



Фото master-tour16.ru

«Васильевский» — один из самых известных санаториев Татарстана. Он расположен в поселке Васильево Зеленодольского района в 30 км от Казани. Здравница занимает площадь в 49 га и окружена сосновым бором. В «Васильевском» есть пять отелей, лечебный корпус, рестораны, центр досуга и спортивно-оздоровительный центр.

В прошлом году «Васильевский» получил 23 тендера от Минтрудсоцзащиты РТ, регионального отделения Фонда социального страхования, подведомственных учреждений Минздрава РТ и даже правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Общая стоимость тендеров, полученных санаторием за 2017 год, достигает 95,9 млн рублей. Выручка санатория в 2016 году составила 168,4 млн, прибыль — около 2 млн рублей.

«Ижминводы»



Фото tatarnews.ru

Также ФПРТ владеет санаторием «Шифалы су-Ижминводы», расположенном в Менделеевском районе Татарстана на берегу Камы.

В прошлом году санаторий получил 4 контракта на сумму более 3 млн рублей. В частности, он победил в аукционе «Татспиртпрома» на право предоставления курортных путевок.

Выручка учреждения в 2016 году — 246,7 млн рублей, прибыль — 11,8 млн рублей.

«Бакирово»



Фото kurort-expert.ru

Санаторий «Бакирово», главный врач которого был инициатором дела в отношении Водопьяновой, находится в Лениногорском районе. В прошлом году он участвовал в шести закупочных процедурах, по четырем из которых был признан победителем.

В «Бакирово» отдыхали и лечились работники дочерних предприятий «Татнефти» и Росимущества, общая сумма заключенных контрактов составила 519 тыс. рублей.

В 2016 году выручка санатория превысила 607 млн рублей, чистая прибыль — 102,6 млн.

«Ливадия»



Фото kurort-planeta.ru

Наконец пятый санаторий Федерации профсоюзов — «Ливадия». Учреждение расположено на левом берегу Казанки, на его территории действуют 3 отеля, общий фонд которых составляет 242 номера.

Всего в прошлом году «Ливадии» достались 17 контрактов общей стоимостью 87,7 млн рублей. Крупнейшим заказчиком услуг санатория были учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения РТ.

Финансовые результаты за 2016 год: выручка — 139,6 млн рублей, чистая прибыль — 2,6 млн рублей.

СМУ



ФПРТ владеет не только лечебно-профилактическими учреждениями, но и коммерческой компанией. Речь идет об ООО «Строительно-монтажное управление» (СМУ), которое возглавляет Анвар Шигабутдинов.

Фирма была генподрядчиком работ на ряде объектов Федерации профсоюзов. Кроме того, она выполняла работы для Казанского государственного энергетического университета.

Недавно СМУ выиграла торги за право заняться ремонтом дорог в Моргаушском районе Чувашии.

«Форос»

Фото 101hotels.ru

В феврале 2016 года ФПРТ выкупила крымский санаторий «Форос», ранее принадлежавший Игорю Коломойскому, украинскому олигарху и оппоненту «Татнефти». В свое время Коломойский отобрал контроль над Кременчугским НПЗ у татарстанских нефтяников. Сам курортный поселок Форос прославился в 1991 году благодаря выстроенной неподалеку даче Михаила Горбачева, именно здесь он находился во время «августовского путча». После распада СССР, когда Крым стал украинским, санаторий оказался под контролем родственника президента Украины Леонида Кучмы — Виктора Пинчука. Именно у него «Форос» в ходе долгого конфликта выкупил Коломойский, а у того — Федерация профсоюзов РТ.

В апреле 2016 года стало известно, что ФПРТ приобрела национализированный санаторий Коломойского «Форос» не для себя, конечным покупателем стали несколько крупных компаний республики. Они же и дали сумму для покупки здравницы — 1,4 млрд рублей. Лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков пояснил тогда, что такая схема нужна была, чтобы конечные приобретатели не попали под санкции США и Европы. Еще через месяц стало известно, что основным покупателем «Фороса» стала «Татнефть». Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщила председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, добавив, что на ремонт санатория потребуется не менее 1 млрд рублей.

К марту прошлого года Федерация профсоюзов Татарстана вложила в реконструкцию «Фороса» уже 2 млрд рублей. К лету планировала обновить более 200 номеров. «Этот объект был заброшенный, 20 лет сюда никто ничего не вкладывал. Коломойский отсюда лишь выкачивал деньги. Вкладывать — это было не в его стиле», — отмечал тогда директор санатория Станислав Можейка.





Артем Малютин, Василя Ширшова