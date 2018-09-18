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Санаторий Шифалы су-Ижминводы

Санаторий Шифалы су-Ижминводы Фото: www.ижмин.рф

Общая информация

Cанаторий «Шифалы су-Ижминводы» основан в 1924 году. В санатории лечат желудочно-кишечные заболевания (язвенные болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, гепатиты, синдромы раздраженного кишечника, холециститы, панкреатиты и др.); мочевыделительную систему (хронические пиелонефриты, пиэлиты, циститы, почечно-каменную болезнь); нервную систему (неврозы, неврастению, невралгию, остеохондрозы любых локализаций, ночные энурезы, болезни рейно, радикулиты); женскую половую сферу (бесплодия, хронические и воспалительные болезни матки и ее придатков, эрозии шейки матки, спаечные процессы в малом тазу, климактерические синдромы); мужскую половую сферу (бесплодие, простатиты, циститы, половую слабость); сердечно-сосудистую систему; заболевания кожи (нейродермиты, псориазы, крапивницу), заболевания ротовой полости, эндокринную систему; органы дыхания (хроническую пневмонию, бронхиты, бронхиальную астму); болезни опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, полиартриты).

Директор — Садыков Айдар Рустемович

Главный врач — Снадина Роза Мунавировна


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Ижевка
  • Телефон: 8 (85549) 3-67-10, 8 (85549) 3-69-19, 8-800-100-19-62
  • Email: igmin2000@mail.ru
  • Сайт: www.ижмин.рф

Дата последнего обновления: 18.09.2018

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