Санаторий Шифалы су-Ижминводы
Общая информация
Cанаторий «Шифалы су-Ижминводы» основан в 1924 году. В санатории лечат желудочно-кишечные заболевания (язвенные болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, гепатиты, синдромы раздраженного кишечника, холециститы, панкреатиты и др.); мочевыделительную систему (хронические пиелонефриты, пиэлиты, циститы, почечно-каменную болезнь); нервную систему (неврозы, неврастению, невралгию, остеохондрозы любых локализаций, ночные энурезы, болезни рейно, радикулиты); женскую половую сферу (бесплодия, хронические и воспалительные болезни матки и ее придатков, эрозии шейки матки, спаечные процессы в малом тазу, климактерические синдромы); мужскую половую сферу (бесплодие, простатиты, циститы, половую слабость); сердечно-сосудистую систему; заболевания кожи (нейродермиты, псориазы, крапивницу), заболевания ротовой полости, эндокринную систему; органы дыхания (хроническую пневмонию, бронхиты, бронхиальную астму); болезни опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, полиартриты).
Директор — Садыков Айдар Рустемович
Главный врач — Снадина Роза Мунавировна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Ижевка
- Телефон: 8 (85549) 3-67-10, 8 (85549) 3-69-19, 8-800-100-19-62
- Email: igmin2000@mail.ru
- Сайт: www.ижмин.рф
Дата последнего обновления: 18.09.2018