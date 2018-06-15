Следком: Профлидер Татарстана незаконно получала вознаграждения услугами санаториев

Фото: Реальное время

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани продлил домашний арест Татьяне Водопьяновой до 20 июня. Об этом ходатайствовал Следком, защита обвиняемой в 12 эпизодах коммерческого подкупа просила о смягчении меры пресечения.

Как передает с заседания журналист «Реального времени», на заседании стало известно, что новое уголовное дело в отношении Водопьяновой связано с бесплатным отдыхом в подведомственных санаториях. По версии следствия, с 2014 по 2016 год лидер Федерации профсоюзов РТ незаконно получила от главврача санатория «Ижминводы» Айдара Садыкова услуги в виде незаконного пребывания в санатории на сумму 230 тысяч рублей, а с 3 по 8 января 2018 года такие же услуги на 22,7 тысячи получены в санатории «Васильевский» от главврача Роберта Муллабаева.

Ранее Водопьянову привлекли по делу с неоднократным получением страховых выплат за дожитие до конца действия договора страхования, заключенного главврачом санатория «Бакирово» со страховой компанией «Чулпан».

Ущерб по этим эпизодам оценен в сумму около 4 млн рублей.

Старший следователь третьего отдела Следкома по РТ Гузель Гафиатуллина. Она просила продлить домашний арест, объясняя, что часть следственных действий еще не выполнены.

Защита возражала, полагая, что мера пресечения может быть и более мягкой, и требуя представить хоть какие-либо доказательства в пользу желания Водопьяновой помешать расследованию.

Адвокат Олег Шемаев напоминал суду о том, что ранее его подзащитная сама явилась с повинной в Следком и заявила о совершенном преступлении. «В ходе всех последующих допросов она признала вину», — отметил защитник, никак не оговаривая тот момент, что между допросами со стороны Водопьяновой прозвучали заявления в СМИ об отказе от явки с повинной и о якобы оказанном на нее давлении следователями.

Шемаев также сообщил, что уже в ближайшие дни его клиентка перестанет быть главой Федерации профсоюзов РТ — ею уже написано заявление о досрочном прекращении полномочий в связи с выходом на пенсию. Также защитник обвиняемой просил учесть все ее награды, в том числе полученные по указам президентов РФ и РТ медали «За заслуги перед Отечеством» и «За доблестный труд».

Сама Водопьянова на заседании говорила лишь о том, что поддерживает позицию своего защитника.