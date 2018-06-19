Совет Федерации профсоюзов РТ на заседании принял отставку Татьяны Водопьяновой

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Совет Федерации профсоюзов РТ принял отставку Татьяны Водопьяновой в связи с выходом на пенсию. Об этом стало известно на внеочередном заседании организации.

Кроме того, зампредседателя федерации Татьяна Васильева была назначена на пост и.о. председателя Федерации профсоюзов РТ до созыва внеочередной выборной конференции. Дата ее проведения станет известна позже, сообщается на сайте Федерации профсоюзов РТ.

Ранее сообщалось, что Татьяна Водопьянова, обвиняемая по 12 эпизодам коммерческого подкупа с получением путевок и страховок на общую сумму около 4 млн рублей, написала заявление об увольнении в связи с выходом на пенсию.