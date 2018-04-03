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Муж Татьяны Водопьяновой умер от сердечного приступа

09:18, 03.04.2018 3
Муж Татьяны Водопьяновой умер от сердечного приступа
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Муж руководителя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяны Водопьяновой умер от сердечного приступа. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-секретаря Федерации профсоюзов РТ.

В этот момент 63-летняя Водопьянова находилась в Москве на лечении. Как утверждают источники «Реального времени», супруг председателя ФПРТ в последнее время также лечился в стационаре одной из казанских клиник.

Напомним, Водопьянова проходит по делу о коммерческом подкупе. Следком подозревает, что она в 2009—2015 годах незаконно заставляла руководство санатория «Бакирово» заключать договор страхования ее жизни с условием выплаты страховки в случае смерти клиента либо его дожития до конца срока договора, причем по истечении срока страховку получал не санаторий, а сама Водопьянова.

Глава Федерации профсоюзов РТ на первом допросе в присутствии своего адвоката полностью признала вину, но позже отказалась от своих показаний, обвинив сотрудников следствия в психологическом давлении. После получения вызова на новый допрос Водопьянова была госпитализирована в больницу с гипертоническим кризом и направлена на амбулаторное лечение.

Происшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Жаль человека.
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  • Анонимно 03 апр
    СК и СМИ - наверно что-то не так делается у нас? Почему на стадии следствия Шишкарева покончила самоубийством, муж Водопьяновой умер, Водопьянова с гипертоническим кризом . Может не надо такой шум поднимать вокруг всех этих дел? Там где миллиарды исчезают, никто не умирает. А простые люди истязают сами себя морально.
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  • Анонимно 03 апр
    Это сказано про нас - не умеешь, не воруй!
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