Муж Татьяны Водопьяновой умер от сердечного приступа

Муж руководителя Федерации профсоюзов Татарстана Татьяны Водопьяновой умер от сердечного приступа. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-секретаря Федерации профсоюзов РТ.

В этот момент 63-летняя Водопьянова находилась в Москве на лечении. Как утверждают источники «Реального времени», супруг председателя ФПРТ в последнее время также лечился в стационаре одной из казанских клиник.

Напомним, Водопьянова проходит по делу о коммерческом подкупе. Следком подозревает, что она в 2009—2015 годах незаконно заставляла руководство санатория «Бакирово» заключать договор страхования ее жизни с условием выплаты страховки в случае смерти клиента либо его дожития до конца срока договора, причем по истечении срока страховку получал не санаторий, а сама Водопьянова.



Глава Федерации профсоюзов РТ на первом допросе в присутствии своего адвоката полностью признала вину, но позже отказалась от своих показаний, обвинив сотрудников следствия в психологическом давлении. После получения вызова на новый допрос Водопьянова была госпитализирована в больницу с гипертоническим кризом и направлена на амбулаторное лечение.