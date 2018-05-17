В Казани вновь задержана лидер профсоюзов РТ Водопьянова

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Сегодня в Казани повторно задержали председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяну Водопьянову. Как утверждает источник «Реального времени» в правоохранительных органах, следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемой в коммерческом подкупе в связи с ее отказом от признания вины.

Напомним, Водопьянова была задержана и получила статус подозреваемой в марте этого года. По версии Следкома, она в 2009—2015 годах незаконно заставляла руководство санатория «Бакирово» заключать договор страхования ее жизни и по истечении срока договора выплачивать страховку за дожитие до конца срока договора ей лично.

На первом допросе в присутствии своего адвоката Водопьянова под видеозапись заявила, что ежегодно получала по такой схеме 500 тысяч рублей и тратила на свои нужды. Позже она отказалась от этих показаний, обвинив следователей в психологическом давлении, а главврача санатория в ложном доносе.

За время следствия 63-летнюю подозреваемую дважды госпитализировали — в Казани и в Москве.