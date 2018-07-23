«Снижение статуса национального языка в Татарстане пробуждает заснувшее было самосознание»

Римзиль Валеев о том, как решили вопрос с языками, или промежуточный финиш в дискуссиях о языках республик РФ

Завтра депутаты Госдумы вновь вернутся к законопроекту о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части изучения родного языка. Вопрос обязательности и добровольности изучения языка местного населения вызвал горячие дискуссии в Татарстане, Башкортостане и других республиках. Известный журналист Римзиль Валеев тоже не остается в стороне и специально написал для «Реального времени» свою колонку. В преддверии второго думского чтения наш колумнист, который имеет образование учителя татарского и русского языков и литературы, изучает внесенные поправки в первый вариант закона и делает прогноз, как проголосуют парламентарии, в том числе от Татарстана.

Момент языковой истины

Так получилось, что языковая тема, столь горячая и, как говорят, «конфликтогенная», отодвинулась под нажимом резонансных событий. Настолько важных, что до конца июля многие начальники не уходили в отпуск.

А именно: а) откладывание срока выхода прекрасных дам на пенсию аж на 8 лет и перенос даты заслуженного отдыха российских мужчин на 5 лет; б) мировой футбол и массовая потеря рассудка под гипнозом фанатских страстей; в) встреча глав двух не очень дружественных держав, накопивших тысячи ракет и атомных бомб, способных за пару часов уничтожить все живое на Земле; г) рост цен на бензин и услуги ЖКХ; ж) тревоги обманутых дольщиков, вкладчиков и примкнувших к ним ипотечников с недостаточными ресурсами. И, наконец, з) страсти с выпускными экзаменами и поступлением в вузы при колеблющихся проходных баллах. Разумеется, нельзя забывать и о 100-летии расстрела царской семьи и связанных с этой датой ритуальных мероприятиях, о чем даже неудобно говорить мельком, упоминая в конце списка.

Все это отодвигает на второй план деликатный вопрос: изучать ли в республиках РФ языки местного нерусского населения в обязательном порядке или изучать только при наличии острого желания у школьников и родителей? Тема эта не связана с дополнительным финансированием, даже сулит сокращение бюджетных затрат. И облегчает жизнь определенной части родителей и школьников. Но эта же тема неизбежно пахнет политикой, историей, иногда дурными ксенофобскими помыслами.

«Надо ли делать так, чтобы татарский язык в Татарстане был в такой же доступности, как, например, карельский или юкагирский, алеутский или цыганский? Или как язык коми, или чеченский. Или все-таки он более статусный там, где живут носители этого языка еще с позапрошлого тысячелетия?» Фото Максима Платонова

Пройдут десятилетия, а может, и века, но эта тема тоже забудется, особенно коренными народами РФ — как момент сворачивания языков, объявленных государственными и официальными в национальных республиках в составе РФ. Они, эти республики, как штаты в США, земли в ФРГ, кантоны в Швейцарии, только статусом и правами поскромнее, но они служат формой самоопределения того или этого российского этноса. Как забудешь такое разжалование статуса?

Потому и переспрашивают, спорят — надо ли делать так, чтобы татарский язык в Татарстане был в такой же доступности, как, например, карельский или юкагирский, алеутский или цыганский? Или как язык коми, или чеченский. Или все-таки он более статусный там, где живут носители этого языка еще с позапрошлого тысячелетия?

Учить или не учить — вот в чем вопрос

И он, наконец, получит ответ. Сейчас законопроект, дополняющий ФЗ «Об образовании» двумя-тремя фразами, лишившими сна тысячи учителей и миллионы родителей, близок к заветному финишу. Мало кто понимает, в каком виде во вторник, 24 июля, он выносится на голосование во втором чтении депутатами Государственной думы РФ.

Не собираюсь комментировать, одобрять или осуждать вариант, согласованный с ведущими партиями и кремлевскими кураторами. За который проголосуют и татарстанские депутаты, изображая глубокое удовлетворение. Татарстанцы и татары вправе знать, как начнут изучать татарский язык как родной и один из двух государственных языков республики. Аналогичная ситуация для жителей еще двух десятков республик.

«Татарстанцы и татары вправе знать, как начнут изучать татарский язык как родной и один из двух государственных языков республики. Аналогичная ситуация для жителей еще двух десятков республик». Фото Максима Платонова

За что проголосует Дума во вторник?

Воспользуемся сообщением источника, который уполномочен заявить, что делается в стране и особенно в структурах власти. Итак:

«МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по образованию и науке на заседании рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении переработанный законопроект об изучении родных языков.

В первом чтении резонансный документ был принят 19 июня наряду с развернутым постановлением, предусматривающим ряд кардинальных поправок ко второму чтению. За период доработки к проекту поступило 27 поправок, часть из них была поддержана членами комитета».

Если же сказать поточнее, поправок, писем и петиций было не 27, а несколько десятков тысяч. Это показывает, насколько горяча языковая тема в стране, где живут 190 народов, а самых крупных по числу и имеющих зачатки национального образования — два десятка этносов, которые обозначены в названиях национальных республик. Национальный состав в каждой республике свой, от 15 до 60 процентов «титульного» населения, что влияет на количество школьников, классов, учебников и учителей. В данном случае мы говорим о Татарстане, где живут 2 миллиона татар (более 52—55 процентов населения республики), и о татарах — занимающих в стране второе место по численности. Именно эта республика тащит груз методического, информационного и кадрового обеспечения 5—6 миллионов российских татар, что и служило причиной заключения договора между органами власти РФ и РТ, который кому-то помешал и остался в прошлом году без пролонгации.

В первом чтении резонансный документ был принят 19 июня наряду с развернутым постановлением, предусматривающим ряд кардинальных поправок ко второму чтению. Фото tvc.ru

Сейчас идет речь об обязательности изучения татарского языка как государственного, которая должна была стать основой для реального двуязычия в республике. Но и билингвальность теперь находится в загоне, что весьма странно в XXI веке.



Протесты за и против добровольности (так красиво называют необязательность изучения татарского языка в РТ, чувашского в Чувашии, якутского в Якутии и т.д.) изучения определяющего лицо и этнический код республики языка были настолько острыми, что теперь термин «добровольный» изъят из текста законопроекта.

При обсуждении во время первого чтения в проекте было сказано, что «преподавание и изучение государственных языков республик РФ осуществляется на добровольной основе и не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации» Теперь, как и обещали депутаты-лоббисты, текст законопроекта кардинальным образом переработан. В тексте, вносимом в Госдуму для принятия 24 июля во втором чтении, указанной выше фразы «осуществляется на добровольной основе» нет. Можно готовить фанфары и карнавал фанатов родных языков?

Нет также абсурдной формулировки, которая была год назад озвучена в Йошкар-Оле и стала причиной для прокурорских наездов на школы: «преподавание и изучение государственных языков республик РФ… не может осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации».

Филологи и педагоги прекрасно знают, что изучение языка (в данном случае языка местного населения) не может наносить ущерб изучению русского языка. Который, кстати, изучается ежедневно и на котором ведутся почти все предметы, проходят внеклассные мероприятия, идут спектакли, фильмы, работают электронные и печатные СМИ, интернет-издания и основная часть социальных сетей.

Так что можно поздравить противников «добровольного» изучения языков.

«Филологи и педагоги прекрасно знают, что изучение языка (в данном случае языка местного населения) не может наносить ущерб изучению русского языка». Фото kpfu.ru

Итак, цитирую из сообщения ТАСС от 19 июля: «Переработанный документ дополняет статью 11 закона «Об образовании в РФ» следующим положением: «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка».

Это серьезное изменение. Теперь языки республик в законе и в федеральных стандартах. Раньше во ФГОС их не было. Но жили и работали так, как будто они там были. Пока не нашлись политтехнологи, которые раскрыли глаза несогласным. Теперь в федеральных стандартах заложена возможность получения образования на родных языках, конституционная норма вошла во ФГОС.

Почему же не бросаем чепчики в небо и не кричим «Ура»? Но вы тоже не спешите ликовать. Радость языковых федералистов и билингвов приугаснет при виде новой формулировки. Потому что «Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ...»

Это словосочетание — шедевр законодательной поэмы — взято из текста законопроекта. Оно, как сказано, украсит статью 11 ФЗ «Об образовании». Читаем сообщение ТАСС:

«Статья 14 ФЗ дополняется предложением, закрепляющим, что «свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей или законных представителей детей при приеме (переводе) на обучение по программам дошкольного, начального общего и основного общего образования».

«Главное, сами родители «свободно» решат, на каком языке учить ребенка, какой у него родной язык. С учетом того, что все экзамены и ЕГЭ принимают на русском...» Фото Максима Платонова

Вот чем заменена фраза о добровольности изучения языка! «Свободный выбор языка… осуществляется заявлением родителей». То есть не обязательно и не добровольно, а свободно. То есть не заставляем учить в РТ татарский (башкирский в РБ и якутский в Якутии) наравне с английским, немецким или французским языками. Хочешь — выбирай, не хочешь — не выбирай.

Термин «свободный выбор» еще ярче и красивее, чем «добровольность». А суть та же. Не хочешь учить язык республики — не учи. И волки сыты, и овцы… остались. Правда за их целостность не ручаюсь. Главное, сами родители «свободно» решат, на каком языке учить ребенка, какой у него родной язык. С учетом того, что все экзамены и ЕГЭ принимают на русском. Точно так же, как все остальные, решат и родители татарской национальности, и смешанных семей. Все они хотят, чтобы их чада имели высокие баллы ЕГЭ. На это и делается расчет.

Так решил Комитет Госдумы по науке и образованию. Это согласовано с другими комитетами и вышестоящей инстанцией. Оповещены регионы и их начальство, депутаты. Понимаете, татарстанские депутаты дружно проголосовали в первом чтении, еще и других призывали голосовать, удивив просвещенцев некоторых национальных республик. Теперь они проголосуют с упоением.

Одноязычие как культурный код?

Удивляет одержимость в стремлении к моноязычию. Думал, что это удел 1,5 млрд китайцев и некоторых американцев, признающих только свой язык, а также тех людей, которые не имеют склонностей к языкам и знаниям вообще. Но даже в США билингвы составляют более 20 процентов населения. А в многонациональной России их не более 15 процентов. В Татарстане, как известно, более 50 процентов населения. И правда, странное настроение: проживая в многонациональном обществе, знать только один язык.

Еще один парадокс. Почему-то даже при моноязычии некоторые школьники своим (родным и государственным) языком владеют не блестяще, что очень странно. Ведь они по 6—12 часов в неделю изучают русский язык, литературу и все остальные предметы проходят на том же языке, значит все 36 уроков в неделю укрепляют знание госязыка РФ. Русский язык они применяют при содействии нескольких преподавателей-предметников с их разнообразными талантами и характерами, интеллектом. Плюс на русском, как правило, устраиваются почти все внеклассные мероприятия. На нем же, великом и могучем, работает телевидение, выпускаются фильмы и художественные книги, на нем кружки и всепроникающий интернет. Все это может помочь вылепить из правнука африканца Ганнибала великого русского поэта Пушкина. А где же он, новый Пушкин, из числа учеников моноязычных казанских классов?

«Хочешь изучать — подавай заявление и изучай. И говори на нем с теми, кто знает язык. Можешь писать, читать стихи и романы. Кто-нибудь все равно прочитает, послушает...» Фото Олега Тихонова

В Татарстане нет угрозы деградации русского языка, о чем свидетельствуют итоги экзаменов и олимпиад. Многие деятели культуры и искусства, замечательные русские писатели с общероссийским, иногда мировым именем, вышли из татарских семей — Рустем Кутуй, Диас Валеев, Равиль Бухараев, Айдар Сахибзадинов, Ахат Мушинский, Альбина Абсалямова, Алена Каримова, Аскар Сабиров, Неля Ахунова, Гузель Яхина…

Лицо русской и российской культуры определяют такие люди татарского происхождения, как Софья Губайдулина, Чулпан Хаматова, Сергей Шакуров, Марат Башаров… Они выходцы из татарских семей, жители многоязычной среды.

Что же будет дальше?

Думаю, что 24 июля в Госдуме с принятием дополнения к ФЗ «Об образовании» проблем не будет. Нельзя же сказать, что национальные языки в России запрещают или отменяют их изучение. Хочешь изучать — подавай заявление и изучай. И говори на нем с теми, кто знает язык. Можешь писать, читать стихи и романы. Кто-нибудь все равно прочитает, послушает. А именно те, кто напишет заявление, чтобы дать в нагрузку своему ребенку язык предков. Свободно и осознанно. А дети тех, кто не станет учить «региональный» язык, получат больше времени для игр на компьютере и общения через смартфон, посмотрят больше фильмов, клипов и прочей пищи духовной из культурного корыта англосаксов. Еще неизвестно, кто выиграет…

Потеряют ли что-либо российское общество, жители республик, представители нерусских национальностей, да русские тоже, которые хотят или могли бы стать двуязычными? Да. Что будут делать носители госязыка РФ, если их коллеги или близкие родственники коренной национальности будут говорить между собой или даже с большой сцены на своем, непонятном для остальных языке? Правильно, они будут вынуждены уйти прочь или искать переводчика. Встречаться и общаться придется реже. Вряд ли родня и друзья с языковой нестыковкой пойдут вместе на этнические концерты и спектакли. Разве что на Сабантуй, где неплохо угощают.

«Нет худа без добра. Снижение статуса и поддержки национального языка и самой Республики Татарстан пробуждает заснувшее было самосознание». Фото Максима Платонова

Короче, после принятия дополнения к ФЗ «Об образовании» доверие власти, центральной и региональной, не повысится. Билингвов, свободно владеющих двумя и более языками, будет значительно меньше. Татарский язык — татарам. Якутский — якутам. И плюс и еще тем, кто не ленится постигать основы языка и культуры местного населения. В том числе языка одного из супругов, если семья смешанная, традиций его предков. Если захотеть и уделить внимание, время и некоторые усилия. Если есть способности к языкам и культурам. И если поймут, что в одной стране надо общаться и понимать друг друга больше. Вся надежда на это.

Что касается Татарстана и татарского сообщества. Момент горький, неприятный, но не безнадежный. Нет худа без добра. Снижение статуса и поддержки национального языка и самой Республики Татарстан пробуждает заснувшее было самосознание. Придется находить настоящих татар, объединяться, общаться, учить свой язык, культуру и историю на родном и других языках. Защищать свои права и достоинство, свою республику, демократию и федерализм. Подумать об упущенных и имеющихся возможностях.

Увидеть завтрашний день в нынешних делах, не дожидаясь, как накроет ливень и дождь в общественной жизни.

Мы не можем оставаться такими же, какими были в прошлом году, в прежней беспечной жизни. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз.