Всемирный конгресс татар направил в Госдуму обращение о сохранении статуса госязыков

Всемирный конгресс татар направил в Госдуму обращение о сохранении статуса государственных языков. Его текст приводится на сайте ВКТ.

Публикуем обращение полностью.

«Татары — второй по численности народ Российской Федерации — в течение многих веков живут на своей исторической Родине — в регионах Поволжья, Урала, Центральной части РФ, Сибири и Дальнего Востока. Пройдя через сложные испытания судьбы, татары сохранили свое этническое и историческое самосознание, обычаи и уклад жизни. Как к важному фактору своей идентичности они относятся к родному языку, на котором говорят в течение нескольких тысячелетий.

Вместе с русскими татары стояли у истоков образования российского государства, внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие страны. История помнит выдающиеся трудовые и ратные подвиги татар в различные эпохи отечественной истории. Татары и сегодня вместе с другими народами страны обеспечивают благополучие российского государства и ощущают себя в едином строю.

Однако широкая татарская общественность страны испытывает сегодня чувства недоумения и тревоги в связи с попытками сделать необязательным изучение родного языка, фактически ликвидировать государственный статус татарского языка в Татарстане, нивелировать конституционные гарантии в языковой среде.

Согласно внесенному 10 апреля 2018 года в Государственную думу законопроекту, родные языки, а также государственные языки национальных республик предлагается отнести в вариативную часть ФГОС, а следовательно, по выбору родителей либо вообще не изучать, либо изучать в качестве факультатива и «при наличии возможностей в образовательных учреждениях». Это противоречит всем законодательным нормам, ведет к нарушению языкового баланса, неизбежному росту напряженности в данных вопросах.

Все изменения последних лет в языковой сфере, такие как отмена сдачи ЕГЭ на родном языке, ликвидация регионального компонента стандартов образования, объявление уроков национального языка «необязательными», лишают коренные народы страны исконного права на сохранение и применение родного языка в местах своего проживания. Такие действия по ограничению изучения и использования родного языка негативно сказываются на благополучии россиян, вносят раскол в общественную жизнь.

Причем новая инициатива депутатов происходит на фоне расширяющихся санкций, когда против России усиливается внешнее давление и возрастает риск военной конфронтации, очевидна нацеленность действий на дестабилизацию ситуации в стране. Данный законопроект явно не ведет к консолидации общества перед внешними угрозами, является далеко не продуманным и опасным шагом.

Как насмешка выглядит ситуация, когда два иностранных языка согласно ФГОС изучаются обязательно, а родные языки народов России лишаются такой возможности.

Татарстан ведет конструктивную работу по удовлетворению культурных и образовательных запросов российских татар. Татары, наряду с родным языком, в совершенстве владеют русским языком, причем уровень знания русского языка школьниками Татарстана превышает общефедеральный показатель. Практика двуязычия помогает добиваться успехов и по другим предметам учебного плана

Мы считаем, что в языковых отношениях недопустим этнический нигилизм. Нельзя порождать конфликт интересов между братскими этносами, нанося ущерб толерантным отношениям в обществе.

Татары России поддерживают установку президента Российской Федерации В.В. Путина о том, что мы живем в многонациональной стране — Российской Федерации. Народы страны вправе применять родной язык в различных сферах общественной жизни. А значит, и гарантированно изучать его.

Всемирный конгресс татар, выражая мнение национально-культурных организаций, всей татарской общественности, призывает депутатов Государственной думы принимать законы, затрагивающие интересы народов страны, с учетом всесторонних согласований. Мы предлагаем обсуждать актуальные вопросы национального образования с привлечением специалистов, экспертов, представителей родительской общественности всех этносов нашей многонациональной страны.

Гарантированное право изучать родной язык как обязательный предмет — это неотъемлемое право всех народов России.

Призываем отказаться от рассмотрения и принятия данного законопроекта как несущего потенциальную угрозу межнациональному согласию, миру и стабильности в стране», — говорится в тексте обращения.

Ранее инициативная группа создала петицию «Нет закону против родных языков», адресованную президенту РФ Владимиру Путину. Активисты таким образом выступили против внесенного 10 апреля текущего года в Госдуму законопроекта об отмене обязательного изучения родного языка в школах.