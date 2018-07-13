«Всевышний дал татарам два крыла — русский и татарский языки. Зачем делать себя инвалидами, лишаясь одного?»

Быть едиными в многообразии: постигнет ли «туган теле» судьба языков малых народов Европы?

Фото: Олег Тихонов

Быть едиными в разнообразии культур и языков — таково жизненное кредо Инеры Сафаргалиевой, руководителя французско-татарской ассоциации Occitanie et Tatarie («Окситания и Татария»). Учитывая нынешнее положение региональных языков в России и рассматриваемый в Госдуме законопроект, она задается в своей колонке вопросом: не постигнет ли татарский язык судьба окситанского, принесенного в жертву французскому в первой четверти XX столетия? Также колумнист «Реального времени» находит любопытные связи между татарским и европейскими языками.

Окситанские грабли

Мне кажется, что сегодня Российская Федерация идет практически тем же путем, что и французское государство в первой четверти XX века: это языковое и культурное доминирование титульной культуры и нации и сдерживание развития коренных языков. Но в нынешнее время во Франции восстанавливаются региональные ценности, поскольку здесь осознают, что культурное многообразие с его наследием экономически выгодно с точки зрения развития туризма. С 1990 года эта страна занимает первое место в мире по количеству туристов (это обстоятельство, правда, — повод для дискуссии с Испанией: многие туристы едут в эту страну через Францию). В 2014 году Францию посетили 84 млн туристов, в 2020 году предполагается приезд 100 млн. Правда, вопрос региональных языков в этой стране перестал быть актуальным. Один век, исключенный из развития языка, — это более чем достаточно, чтобы он стал угасать…

Но есть региональные силы, которые в последнее время стали добиваться интересных результатов в реанимации местного наследия, в том числе языкового. Два года назад в результате слияния французских территорий появился новый обширный регион, который официально назвали Окситанией (Средиземноморье — Пиренеи). Главный город этого региона, Тулуза, находится в 400 км по автошоссе от Барселоны. Наименование нового региона Окситанией — достижение коренного окситанского народа и его друзей по восстановлению этого исторического названия. Наряду с этим заметны и усилия по сохранению окситанского языка. Однако после сдерживания и ограничения длиною в век о полноценном восстановлении местных языков пока говорить не приходится.

Очень хотелось бы, чтобы этот пример послужил уроком татарам и татарский язык избежал подобной участи. Если каждый сознательный и честный человек внесет свой посильный вклад в сохранение, развитие и распространение татарского языкового наследия, то культуру и историю татарского народа не удастся ни сдержать, ни стереть. Я сторонник сохранения и развития всех культур и языков мира, а значит, разнообразия. Безусловно, мы должны быть едины в общечеловеческих ценностях, но в разнообразии каждой отдельно взятой культуры. Только тогда у меня и у других будет выбор. И только тогда мы сможем обогащать и развивать себя и других.

«Наименование нового региона Окситанией — достижение коренного окситанского народа и его друзей по восстановлению этого исторического названия». Фото tropki.ru



Сохранить многообразие

В России проживают порядка 190 различных народов. В экономическом смысле такое богатство культур — это Клондайк для развития того же туризма. Когда мы рассказываем на своих конференциях о татарском мире, многие открывают для себя интересный, но незнакомый им мир. На Западе, например, уже мало кого удивишь матрешками и «Калинкой». В конце концов, Россия — это не только Москва, Петербург и русский народ. Россия многонациональна, многокультурна. И было бы честно по отношению к другим регионам и национальностям выделять на центральном российском ТВ эфирное время для показа культурных познавательных циклов, подготовленных самими регионами. Было бы интересно видеть взгляд, жизнь и культуру регионов изнутри, а не от московских корреспондентов… Глядишь, и просочится правда жизни. Если есть центральное телевидение, то почему бы ему не перестать быть одноголосым, а стать реально центральным и многоголосым в мультикультурном российском пространстве?

Вообще, для меня впереди должна идти культура, а не экономика. При общении, например, во Франции, в отличие от России, обращается внимание на личную культуру человека, а не на то, как он одет и сколько денег имеет. Откровенно говоря, богатые люди в этой стране не в почете, поскольку многие из них, чтобы не платить налоги, берут гражданство других стран, но продолжают пользоваться благами Франции (не буду называть одну очень известную россиянам творческую личность, несколько лет назад отказавшуюся от французского гражданства, чтобы взять российское).

Многое, на что обращают внимание в России — люксовые одежда и машины, дома-особняки с заборами и видеокамерами, — во Франции не имеют какого-либо интереса и притяжения. Открытость культурам других народов, идеи общего блага, равенства здесь прививаются детям со школьной скамьи. В этом есть очень простой секрет развития этой страны, государственный девиз которой — «Свобода, равенство, братство»…

«Когда мы рассказываем на своих конференциях о татарском мире, многие открывают для себя интересный, но незнакомый им мир». Фото Олега Тихонова

Мир прекрасен именно в разнообразии, и это разнообразие в России следовало бы сохранить всеми силами. Я не призываю к разрозненности. Безусловно, нужно и стоит быть едиными, но — сохраняя культурное и языковое разнообразие. Всю жизнь, живя за пределами РФ — сначала в Средней Азии, а потом во Франции, я всегда была связана с Россией через свои татарские корни, родителей — выходцев из Оренбургской области и Башкирии. И когда мои родители отошли в мир иной, то с ними ушел целый космос, который состоял из татарской культуры, традиций и, главное, татарского языка. И ни русская, ни французская, никакая другая культура не способны заменить мне этот космос, как бы я их ни уважала и ни почитала и как бы они меня ни обогащали…



Татарско-латинские корни

Благодаря татарскому языку (хотя я и не оканчивала татарскую школу) я могла спокойно контактировать со всеми среднеазиатскими народами. В странах Магриба я также находила общий язык благодаря татарской культуре и языку, в котором немало арабских слов. Даже живя во Франции, я нахожу некоторую связь татарского языка с латинскими корнями. И это стало для меня настоящим открытием. Меня буквально поразил тот факт, что некоторые древние татарские слова схожи по корням и значению с французскими словами и словами из других европейских языков. Некоторое объяснение этому я нашла для себя в городе Фижак (Figeac) во французском регионе Окситания. Там имеется музей письменности им. Шампольона (Jean-François Champollion), египтолога, расшифровавшего египетские иероглифы. В этом музее имеется таблица языков. В ней латинский и тюркские языки, как оказалось, имеют общий язык-праматерь, который уже считается мертвым…

И эту связь, к удивлению своему, я также встречаю в французских топонимах. Взгляните на эту фотографию. Это небольшое поселение на юге Франции, которое называется Cazan (Казан).

«Даже живя во Франции, я нахожу некоторую связь татарского языка с латинскими корнями. И это стало для меня настоящим открытием». Фото автора

Также я нахожу сходства в самобытных культурах татарского, монгольского, китайского и других тюркских народов. Я вижу это в национальных узорах, кухне, одежде, символах, языке и многом другом. В красивой и богатой культуре и языке татар сокрыты древнейшие тайны мира и генетический код, которые нам предстоит еще разгадывать и которые еще будут нас удивлять. Татарская культура и язык — настолько древние и интересные, что заслуживают пристального изучения, а также признания их исторического вклада в русскую государственность, культуру и язык… Столько татарских слов в русском языке!

А татарам, которые пренебрегают знанием и сохранением татарского языка, я иногда говорю, что Всевышний им дал два крыла — это русский и татарский языки. Так зачем делать себя инвалидами, лишая себя одного крыла?..