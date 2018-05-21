СПЧ подготовит экспертное заключение на законопроект о добровольном изучении национальных языков

Совет по правам человека при президенте РФ подготовит экспертное заключение на законопроект о добровольном изучении национальных языков в школах. Об этом сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

«Поскольку такую широкую дискуссию вызвал вопрос об обучении родным языкам и на родном языке, тот законопроект, который внесен в Государственную думу, Совет взял для своей проработки, будет готовить на него экспертное заключение», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее депутаты Госсовета РТ высказались о «глупости, нелогичности» и даже «подлости» нового законопроекта. Они попросили Госдуму не принимать резонансный законопроект о добровольном изучении национальных языков.