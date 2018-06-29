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«И что вы думаете? В аттестате два татарских и два родных!»

12:00, 29.06.2018 19 Сюжет: Уроки татарского

Как школы Татарстана запутались в языках и аттестатах

«И что вы думаете? В аттестате два татарских и два родных!» Фото: school59cheb.ru

Собирались получить красный аттестат, а получили синий часть выпускников татарстанских школ. Средний балл подпортили оценки по татарскому языку. Раз этот предмет интегрировали в дисциплину «родной язык», то и оценки, стало быть, должны выставляться только за «родной язык», считали выпускники и родители. Но при получении аттестата их ожидал сюрприз — в документе они увидели сразу четыре предмета, которые сформировали средний балл аттестата, и у многих он оказался заниженным. Подробности в материале «Реального времени».

«Четыре предмета, сформировавшие средний балл аттестата. Конечно, баллы занижены!»

9-классники Татарстана получили аттестаты, в которых на 4 оценки больше, чем у их ровесников из остальных российских школ. Кроме основных предметов в документе о получении общего образования оказались «татарский язык», «татарская литература», «родной язык» и «родная литература». Оценки по татарскому и ранее шли в аттестат, но после так называемого «языкового переворота» в ноябре 2017 года, когда обязательное изучение татарского отменили, а предмет интегрировали в дисциплину «родной язык», родители и дети были уверены, что и в аттестат пойдут оценки только по родному языку. И сильно удивились, получив на руки документ аж с четырьмя предметами.

«А между делом сегодня дети получили аттестат за 9 класс! И что вы думаете? В аттестате два татарских и два родных! Четыре предмета, сформировавшие средний балл аттестата. Конечно, баллы занижены!» — пишет в соцсети Лидия Веселова.

Не трудно посчитать, что если бы в аттестат не включили отметки по татарскому языку и литературе, то средний балл равнялся бы 4,75, а так получилось 4,6.

Не трудно посчитать, что если бы в аттестат не включили отметки по татарскому языку и литературе, то средний балл равнялся бы 4,75

Операция «Аппликация»

Но больше родительницу задело не это, а то, что в школе, по ее словам, пошли на подлог. Дочери-выпускнице дали подписать ведомость, где не было татарского языка и литературы, а был только родной язык и литература. А аттестат выдали уже с четырьмя предметами.

— Дали детям подписать ведомость с оценками без татарских! Потом ловким движением рук отрезали графы с подписями и подклеили к ведомости с татарскими! Почему они так сделали? Говорят, что места на одном листе не хватило и они склеили два. Но это же документ, его нельзя подклеивать! Одна девочка на вручении аттестата расплакалась — она расписывалась за красный диплом, там ни одной четверки, а ей сунули аттестат с двумя четверками по татарскому», — говорит Лидия Веселова «Реальному времени».

В доказательство она показывает фотографию той самой ведомости, которую подписывала дочь и в которой нет предмета «татарский язык» и «татарская литература». В школе №62 Казани, которая, по словам мамы, занималась «аппликациями», держат глухую оборону. На просьбу корреспондента «Реального времени» подтвердить или опровергнуть информацию, в приемной ответили, что сделать сейчас это некому — директор и все заместители на выпускном вечере. Дело были, кстати, в час дня — что-то очень рано начался выпускной в школе.

В доказательство она показывает фотографию той самой ведомости, которую подписывала дочь и в которой нет предмета «татарский язык» и «татарская литература»

«На совещании четко сказали: «Аттестаты с отличием не портить, балл не ухудшать»

Это не единственная жалоба. Виталий Дворецкий пишет, что его внуку не выдали аттестат особого образца (выдается отличникам), так как по предмету «татарский язык» годовая оценка за 8-й класс была 4. Она же и пошла в документ.

— В 9-м классе у него был родной язык и по нему все пятерки, а в аттестат пошел татарский язык, причем с оценкой за 8-й класс. Сегодня начали разбираться — районный отдел образования валит на школу, а школа говорит, что получили устное указание от РОО, — говорит дедушка «Реальному времени».

«На совещании городского отдела образования четко сказали директорам: аттестаты с отличием не портить, балл не ухудшать. Мы выставили девочке 5 по тат. яз., хотя за 8 класс тоже 4. Но в 9-м она в качестве родного выбрала тат. яз. и прошла итоговую аттестацию на 5 в 9 классе», — делится информацией учительница одной из казанских школ.

В группу «Против поборов в школах и детсадах» родители присылают фото полученных аттестатов, но не во всех стоят оценки по четырем предметам. У кого-то татарский язык и татарская литература в основной части с оценками, а родной язык и литература в графе «дополнительные сведения» и без оценок. У кого-то все четыре предмета в основной части и с оценками. У кого-то татарского языка и литературы нет вообще, а оценки стоят только по родному языку и литературе.

На условиях анонимности учитель одной из казанских школ рассказала, что путаница возникла из-за того, что в школах до последнего не знали какие предметы включать в приложение к аттестатам, а со стороны РОО каждый раз приходили новые указания. «Сначала сказали выставлять «родной язык», потом «татарский» и «родной», а потом «родной» убрать в дополнительные сведения, так как не хватило часов для выставления оценки».

На заседании Госсовета Татарстана 29 ноября 2017 года Илдус Нафиков сказал, что проверки прокуратуры нашли нарушения во всех школах, а одним из них назвал «нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл аттестата». Фото Олега Тихонова

С правилами заполнения аттестатов Минобр РТ определился только к 22 июня

Последняя директива Министерством образования и науки Татарстана была дана 22 июня. Там говорится, что отметки по предметам «татарский язык» и «татарская литература» должны быть внесены в основную часть аттестата, поскольку они входили в инвариативную часть (основную) учебного плана. Оценки по предметам «родной язык» и «родная литература», тоже вносятся в основную часть аттестата, если они в конкретной школе входили в инвариативную часть, а если изучались за счет вариативной (формируемой школой) и меньше, чем 64 часа за 2 года, то — в раздел «дополнительные сведения».

Интересно, что в приказе Минобрнауки РФ №115 от 14.02.2014 говорится о том, что в графу «дополнительные сведения» вносятся все предметы, на изучение которых отводилось менее 64 часов за 2 года. То есть оценки по «родному языку» и «родной литературе» не должны были попасть в аттестаты вообще, независимо от того, в какой части программы они находятся, так как за три четверти («родной язык» и «родная литература» были введены только со второй четверти), что преподавались эти предметы, 64 часа не набирается.

Родители, чьим детям оценки по татарскому языку и родному языку понизили средний балл, собираются жаловаться в прокуратуру. Они считают, что права детей ущемлены, так как уменьшаются шансы на поступление в учреждения профобразования, где вступительных экзаменов нет, но абитуриентов рейтингуют по среднему баллу аттестата. И припоминают доклад Илдуса Нафикова на заседании Госсовета Татарстана 29 ноября 2017 года. Тогда он сказал, что проверки прокуратуры нашли нарушения во всех школах, а одним из них назвал «нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных итоговых тестирований, влиявших как на перевод в 10-й класс, так и средний балл аттестата».

Р.S. «Реальное время» отправило запрос в Министерство образования и науки Татарстана с просьбой о комментарии, ответ мы опубликуем сразу же после получения.

Дарья Турцева
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 19

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    Ни что так не порождает неприязненное отношение к татязыку, как вот подобные действия чиновников РТ
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    Анонимно 29 июня
    язык надо учить, а не демонстрировать пренебрежение к нему при поддержке государства
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    Анонимно 29 июня
    Кому надо-тот и учит пусть
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    Анонимно 29 июня
    Глупо. Это госязык Татастана - извольте учить.
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    Анонимно 29 июня
    Да что вы такое говорите то! И где в этом государстве мне его использовать?
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    Анонимно 30 июня
    Татария не государство, а всего лишь регион России под номером 16. А госязык у нас один — русский!
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  • Анонимно 29 июня
    Если так, то жизнь ребятам, заканчивающим школу они подпортили этим
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    Анонимно 29 июня
    Из вредности
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    Анонимно 29 июня
    Учите госязык Татарстана. Не хотите - Ульяновская область недалеко.
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    Анонимно 29 июня
    Татарам Москвы из штаба предложи вернуться, готов рассмотреть варианты обмена жилплощадью. Не тебе мне указывать, где мне жить, и что учить мне и моим детям
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    Анонимно 30 июня
    Ульяновская область рассмотрит ваше предложение о включении в свой состав Татарстана.Ждите наших предложений и учите государственный язык России!
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  • Анонимно 29 июня
    шул кирэк аларга))
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  • Анонимно 29 июня
    если бы постарались, могли б закрыть на 5
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  • Анонимно 29 июня
    Тат.яз на средний балл аттестата при поступлении не учитывается! Об этом говорил прокурор рт в ноябре 2017г.
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    Анонимно 29 июня
    Читайте статью: прокурор наоборот говорил,что татарский портил средний балл, из-за этого ущемлялись права детей в Татарстане.
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    Анонимно 29 июня
    У тех, кто пошел на сделку с учителем и выбрал татарский как родной, всем поставили пятерки, хотя до этого были тройки и четверки. Вот такая справедливость.
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    Анонимно 29 июня
    Это фиаско защитников языка
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  • Анонимно 29 июня
    А у нас аттестат чистый. Без татарского...
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  • Анонимно 30 июня
    В Башкортостане творится такой же беспредел: есть обязательное изучение Башкирского как государственного (для всех без исключения категорий жителей),но есть еще предмет - так называемый родной.Попробуй выбери в качестве родного русский-наплачешься .Если по официальному языку(русскому и литературе) не сложилось с преподом(т.е. с дамой),то в плюсе с родным русским в аттестате будет 4 оценки ,вместо двух(в нормальной Российской школе) . Доколе будет этот беспредел ?
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