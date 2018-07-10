«Әлифба»: как учителя татарского обсуждали тонкости преподавания

11:54, 10.07.2018 Сюжет: Уроки татарского 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В казанском «Корстоне» прошло пленарное заседание VII всероссийского съезда учителей татарского языка и литературы, в котором участвуют методисты, кураторы национального образования РФ, руководители образовательных организаций с татарским языком, руководители татарских общественных организаций и национально-культурных автономий татар из 30 регионов России и из Казахстана. На съезде присутствовал фотокорреспондент "Реального времени".

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