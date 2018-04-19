Отец, оштрафованный за бойкот уроков родного языка, прокомментировал заявления казанского Кремля

Сегодня официальный представитель казанского Кремля прокомментировала публикации в СМИ о том, что родителей девятиклассницы из Казани уволили за отказ от изучения предмета «Родной язык». Лилия Галимова назвала публикации «фейк-ньюс». По ее словам, отец девочки уволился в декабре 2017 года из НМУ-З, а последним официальным местом работы матери была компания АО «Сириус», из которой она уволилась 30 апреля 2016 года.

В редакцию «Реального времени» обратился отец школьницы Алексей Тарасов, он назвал эти заявления недостоверными. Тарасов утверждает, что источником информации для властей стали их страницы в социальных сетях. Там действительно указано, что он работал в НМУ-3 до декабря 2017 года. На деле же, Тарасов работал в этой организации до 31 января 2018 года. По словам мужчины, он намеренно указал неверную дату увольнения. В доказательство своих слов он продемонстрировал «Реальному времени» трудовую книжку, где действительно указано, что он уволен по собственному желанию 31 января 2018 года. Последнее место работы Тарасов просил не называть, так как, по его словам, еще не получил расчет.

Что касается его супруги, то тут, по его словам, у представителя казанского Кремля тоже неверная информация. Из АО «Сириус» она действительно уволилась, но не по собственному желанию, а в связи с ликвидацией компании, в то время женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком.

Отметим, что Лилия Галимова сказала, что информацию о месте работы Тарасовых ей удалось получить «совершенно элементарным образом», вероятно, представитель казанского Кремля действительно черпала ее из соцсетей. Алексей Тарасов говорит, что со стороны представителей власти не было попыток с ними связаться и выяснить детали инцидента с увольнением. По его словам, он ни от кого не скрывается, более того, прямой телефон указан на его странице в соцсети.

Еще одна недостоверная информация, по словам Алексея Тарасова, — это заявления о том, что его дочь якобы не посещала уроки русского языка. Лилия Галимова действительно сказала: «ученица 9-го класса не посещала уроки русского языка». Можно было предположить, что Галимова оговорилась, но после этого она еще раз повторила: «Я еще раз хочу подчеркнуть, что речь идет о русском языке». На деле же, дочь Тарасовых уроки русского языка как раз таки посещала, а не посещала предмет «Родной язык».

По словам Тарасова, бойкота уроков родного языка со стороны ребенка не было. Она пыталась ходить на эти уроки, однако учителя ее не пускали, так как родители не написали заявление на посещение уроков родного языка. Тарасовы считают, что раз школа требует писать заявление на посещение этого предмета, значит, он является добровольным. В школах же уверены, что предмет «Родной язык» является обязательным и не аттестуют прогуливающих учеников.

Ранее Тарасовых признали виновными в нарушении ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних») и оштрафовали на 200 рублей. «Мать занимается обучением и воспитанием дочери ненадлежащим образом. Дочь не посещает предмет «Родной язык и родная литература», — говорится в постановлении о назначении административного наказания.

