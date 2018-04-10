В Госдуму внесли законопроект о добровольном изучении национальных языков в школах

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект о добровольном изучении национальных языков республик России в школах.

Авторами инициативы стали Алена Аршинова, Олег Николаев, Шамсаил Саралиев, Олег Смолин, Елена Строкова и Борис Чернышев, пишет «РИА Новости».

«Законопроектом предлагается уточнить, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно поправкам, при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик России мнение школьников и их родителей будет учитываться на основании письменных заявлений.



По мнению авторов законопроекта, предлагаемые изменения позволят сохранить баланс реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения, а также возможности изучения государственных языков республик.

Ранее председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил, что госязыки республик должны обязательно изучаться в школах.