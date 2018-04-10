В Госдуму внесли законопроект о добровольном изучении национальных языков в школах
Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект о добровольном изучении национальных языков республик России в школах.
Авторами инициативы стали Алена Аршинова, Олег Николаев, Шамсаил Саралиев, Олег Смолин, Елена Строкова и Борис Чернышев, пишет «РИА Новости».
«Законопроектом предлагается уточнить, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно поправкам, при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик России мнение школьников и их родителей будет учитываться на основании письменных заявлений.
По мнению авторов законопроекта, предлагаемые изменения позволят сохранить баланс реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения, а также возможности изучения государственных языков республик.
Ранее председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил, что госязыки республик должны обязательно изучаться в школах.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
комментарии
Для подавляющего числа граждан России т.н. нерусские языки являются чужими, антинародными, антинациональными и антигосударственными. И с этим ничего не поделаешь, ведь в России демократия, а демократия - это власть большинства. Т.н. Татарстан - это всего лишь 16-й регион России, в котором президент Путин может сделать всё, что сочтет нужным. Вплоть до преобразования РТ в Казанскую область. Пример Дагестана у всех на виду.
Ринат Гараев.