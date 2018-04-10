Новости общества

20:56 МСК
Новости раздела
Общество

В Госдуму внесли законопроект о добровольном изучении национальных языков в школах

21:17, 10.04.2018 Сюжет:  Уроки татарского 13
В Госдуму внесли законопроект о добровольном изучении национальных языков в школах
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект о добровольном изучении национальных языков республик России в школах.

Авторами инициативы стали Алена Аршинова, Олег Николаев, Шамсаил Саралиев, Олег Смолин, Елена Строкова и Борис Чернышев, пишет «РИА Новости».

«Законопроектом предлагается уточнить, что преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно поправкам, при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ и государственных языков республик России мнение школьников и их родителей будет учитываться на основании письменных заявлений.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые изменения позволят сохранить баланс реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения, а также возможности изучения государственных языков республик.

Ранее председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов заявил, что госязыки республик должны обязательно изучаться в школах.

Справка

21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсант», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.

ОбществоОбразование
комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 10 апр
    Люстрация только подобной власти
    Ответить
    Анонимно 10 апр
    Эти депутаты ясное дело, а Ш. Саралиев куда лезет?!!
    Ответить
  • Анонимно 10 апр
    Все в порядке! Перекосов не должно быть. Язык-дело добровольное. Русский основной- все остальные по желанию! Хоть татарский, хоть суахили.
    Ответить
    Анонимно 10 апр
    Радуйтесь! Ликуйте! Вам не привыкать унижать целые народы и языки, культуру...
    Ответить
    Анонимно 11 апр
    Одно балобольство. Вечно кто то вас ущемляет. Хочешь знать татарский- пожалуйста никто не запрещает. Слово добровольно- понятно? Мне татарский не нужен и детям моим нужнее русский, немецкий, английский, испанский, китайский. Потому что это языки международного общения. Немецкий-технический, английский- для работы, испанский для отдыха, китайский -перспективный. Татарский не для чего.
    Ответить
    Анонимно 10 апр
    Что,что? "...свободный выбор языка обучения и воспитания"? При действующей системе сдачи ЕГЭ только на русском, на каком бы другом языке не получал образование ("добровольно"!)? Это просто издевательство над народами и их языками!
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    русский и так знаем значить русский иоже в школах должен быть добровольным. не должны делить языки на сорта..Зачем тогда русские в Латвии шумять требует вернуть русский язык. так и вам надо.
    Ответить
    Анонимно 11 апр
    Судя по изложенному, насчет знания русского Вы погорячились!
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Сейчас может получиться, так как в том старом советском анекдоте, в котором фронтовик ВОВ говорил: " зачем я воевал за это государство и победил немцев, сейчас бы пил хорошего качества баварское пиво да ездил бы на супер классном мерседесе"
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Долой карманных депутатов ГД
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    Неужели мы наконец от этой тарабарщины избавимся!
    Ответить
    Анонимно 11 апр
    Тарабарщина? Это мой родной язык! На каком основании ты унижаешь мой язык? Это тянет уже на статью неуважаемый!
    Ответить
  • Анонимно 11 апр
    В России 81% граждан русские плюс еще русскоязычные. А потому по всем международным правилам РФ - мононациональное государство, в котором может быть только один государственный язык - русский. Об этом в прошлом году всем четко напомнил президент Путин.

    Для подавляющего числа граждан России т.н. нерусские языки являются чужими, антинародными, антинациональными и антигосударственными. И с этим ничего не поделаешь, ведь в России демократия, а демократия - это власть большинства. Т.н. Татарстан - это всего лишь 16-й регион России, в котором президент Путин может сделать всё, что сочтет нужным. Вплоть до преобразования РТ в Казанскую область. Пример Дагестана у всех на виду.

    Ринат Гараев.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан