«Нет четкого понимания преподавания»: что ждет татарский язык?

Учебники нового поколения по татарскому должны появиться к 1 сентября 2019 года

Фото: Максим Платонов

Ответственность по обучению татарскому языку нужно возложить на академию наук Татарстана. К такому выводу пришли под конец двухчасового выездного заседания комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Вопросы по развитию гуманитарной науки АН РТ и итоги года Льва Толстого свелись к обсуждению, как изучать язык Тукая. Но ясного видения решения проблемы у участников заседания пока нет. Подробности — в материале «Реального времени».

Ничего нет о методике преподавания

Заседание комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам было решено провести в стенах академии наук республики. До начала участникам показали все достижения ее подразделений в части гуманитарной науки — многочисленные словари, энциклопедии, другие научные труды. Рассказали о продвижениях в области машинных, нейронных переводчиков, но для более качественной работы нашим ученым не хватает мощных серверов. Достижения науки и техники впечатлили не всех.

— Показывали, говорили очень много о том, какие словари издаются, какая литература есть. Но ничего нет о методике преподавания татарского языка. Проводился ли анализ, что было до этого? Учебники по татарскому языку были и в советское время, и в новое — чем они не устраивали, что мы хотим получить в конце? Как достичь целевых показателей? Или будем опять выпускать учебники, а потом говорить, что не та методика, — озадачил собравшихся ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Хотелось бы понять, будут ли другие предметы преподаваться на татарском языке, в каких классах станут обучать татарскому. Нужно учитывать и тот факт, что подготовка учителей требует 4—5 лет.

«Говорили очень много о том, какие словари издаются, какая литература есть. Но ничего нет о методике преподавания татарского языка. Или будем опять выпускать учебники, а потом говорить, что не та методика», — озадачил собравшихся Ильшат Гафуров. Фото gossov.tatarstan.ru



— Ответа на все эти вопросы нет. И их обсуждает в основном общественность и вводит себя этим в состояние психоза. Исследований по этим вопросам нет, по крайней мере, у меня их нет, — продолжил речь Гафуров.



Президент академии наук РТ Мякзюм Салахов заметил на это, что вопросы, конечно, справедливые и правильные, но возникли они совсем недавно.

— Думаю, вопросы нужно задавать в министерство. Много сделали по внедрению различных программ, сертификаций в Москве, — добавил Салахов.

«Очень большая проблема»

Заседание комитета плавно продолжилось на татарском языке, многие не раз апеллировали к министерству образования и науки РТ. Первый заместитель министра Ильсур Хадиуллин смог ответить на все вопросы только во время своего доклада, посвященного итогам года Льва Толстого в республике и празднованию 200-летия со дня рождения Шигабутдина Марджани.

— Проблема очень большая. Министерством ведется большая работа совместно с КФУ, АН РТ, другими научными институтами, которые занимаются разработкой, технологиями преподавания татарского языка, обучением татарского языка как родному. Работаем с фондом поддержки национальных языков, основных направлений, к сожалению, пока не видим, должны принимать участие, получать определенную субвенцию для поддержки родных языков. В вопросе издания учебников считаю, что мы не должны ссылаться только на фонд, хотя и надеемся на определенную помощь, — рассказал последние новости Хадиуллин.

«Думаю, вопросы нужно задавать в министерство. Много сделали по внедрению различных программ, сертификаций в Москве», — считает Мякзюм Салахов. Фото Максима Платонова

Москва большую часть вопросов по изучению национальных языков берет на себя. Так, с 1 января 2019 года начнет свою работу институт сохранения и развития родных языков, который будет создан на базе бывшей академии повышения квалификации и переподготовки работников образования.

— Структуру еще не знаем. Концепция преподавания родных языков обсуждается, проект до сих пор не получили. На той неделе были в Санкт-Петербурге, свои пожелания донесли. Главное — нет четкого понимания преподавания языков и обучения. Если сейчас упустим обучение татарской литературе, все упустим. Как официально получим проект концепции преподавания родных языков, должны вместе с КФУ, с АН РТ провести срочное совещание, должны в этом направлении вести целенаправленную работу, — считает Ильсур Хадиуллин.

С его слов, образовательная программа по татарскому языку как государственному уже утверждена, осталось дождаться, когда ее разместят в федеральном реестре. Программа по татарскому языку как родному тоже разработана, прошли одну экспертизу, ждут очередного совещания в Москве.

— Программы должны быть утверждены, потом уже начнется работа по написанию учебных пособий и книг. Когда соберем авторский коллектив, обязательно должны учесть научных сотрудников. Все должны быть вместе, чтобы создать новое поколение учебников. К 1 сентября 2019 года должно быть новое поколение учебников, — завершил представитель министерства образования и науки.

Ректор КФУ предложил задуматься о наихудшем варианте развития событий.

— Кто будет нести ответственность за разработку? Будет один центр ответственности? Иначе она вся будет размазана. До этого кто-то отмониторил программы, насколько эффективно они исполнялись? — продолжил тему Ильшат Гафуров.

— Центр ответственности должен быть на академии наук республики Татарстан, — кажется, не совсем уверенно ответил первый заместитель министра образования и науки РТ.

По словам Хадиуллина, образовательная программа по татарскому языку как государственному уже утверждена, осталось дождаться, когда ее разместят в федеральном реестре. Фото Романа Хасаева

Гафуров предложил обязательную апробацию разработок по татарскому языку на площадке школ. Он же высказал идею всем вместе разработать дорожную карту со сроками подготовки материалов для обучения татарскому. Высказал предположение, что напрямую федеральный бюджет не будет поддерживать национальные языки, но, возможно, определенную поддержку можно будет получить через созданный фонд. Точного ответа по финансированию не нашлось ни у кого.

Федеральные гранты достаются Башкортостану

Руководитель экспертного совета при комитете Госсовета РТ Индус Тагиров подтвердил, что сейчас не хватает работы с детьми, особенно со школьниками, хотя можно было бы говорить, рассказывать об изучении татарского языка, начиная с доступного изложения произведений Габдуллы Тукая.

На заседании подняли не только вопросы изучения татарского языка, на которые мало у кого нашлись ответы. Президент академии наук РТ Мякзюм Салахов посетовал, что не хватает докторов наук, преимущественно знающих историю средневековья, связанную с тюркоязычными народами. Сделал он и интересное заявление о развитии исторической науки в Башкортостане, почему-то добавив что-то в духе, что это говорится не при СМИ, хотя заседание было в открытом режиме и с представителями прессы.

— У нас много есть исследований, но в основном реализуются на основе личной инициативы, или иногда дают какие-то редкие федеральные гранты в отличие от Башкортостана. Какие-то исследования финансируются через госпрограммы, но только в одностороннем порядке. Одна из главных проблем — кадры, мало докторов наук, а ведь это очень важно. В Башкортостане, можно сказать, занимаются процессом мифологизации истории, и как результат — передел культурного наследия. Республика выделяет деньги и получает гранты в отличие от нас. В итоге, любого ученого превращают в башкира, — посетовал Салахов, почему-то рассчитывая, что эти слова произносятся не при СМИ.

— Чтобы история не переписывалась, для этого нужны специалисты. Многие образцы тюркского наследия, которые позволили обосновать тысячелетнюю историю татарской культуры, объявляются сейчас наследниками других этносов, так они представляют это в учебниках, — остался недоволен работой башкирских коллег Мякзюм Салахов.

На заседании подняли не только вопросы изучения татарского языка. Мякзюм Салахов посетовал, что не хватает докторов наук, преимущественно знающих историю средневековья, связанную с тюркоязычными народами. Фото gossov.tatarstan.ru

На то, каких именно не хватает докторов, у ректора КФУ нашлась критика. «Пишете, что требуются доктора наук со знанием языка. Ну давайте писать еще со знанием словаря. Если он доктор наук, он должен знать как минимум один иностранный язык, без этого он не может быть доктором, это очевидные минимальные требования», — поправил Гафуров.