Правовое управление Госдумы РФ согласовало законопроект о добровольном изучении национальных языков

Правовое управление Госдумы РФ согласовало законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», предполагающий изучение родного языка на добровольной основе. Заключение опубликовано в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Необходимость заключения правительства Российской Федерации на данный законопроект не усматривается. Законопроект также соответствует требованиям статьи 105 Регламента Государственной думы», — сказано в тексте документа.

Напомним, что группа депутатов Госдумы РФ в первой половине апреля внесла в нижнюю палату парламента законопроект о добровольном изучении национальных языков республик России в школах.

На заседании Госсовета РТ, прошедшем 25 апреля, стало известно, что группа депутатов подготовила обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину по изменениям в законе об образовании. Они попросили его защитить национальные языки в республиках и ввести их в школьную программу в качестве обязательных.