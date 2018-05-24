Госсовет РТ проголосовал против законопроекта об отмене обязательного изучения родных языков

Депутаты Госсовета РТ поддержали предложение Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам отклонить проект федерального закона, предполагающего отмену обязательного изучения национальных языков.

По словам председателя комитета Разиля Валеева, его члены единогласно проголосовали против инициативы, передает корреспондент «Реального времени»,

Депутаты также предложили пригласить шестерых инициаторов законопроекта в Татарстан, чтобы они лично посмотрели, как обстоят дела в республиканских школах. Еще одним предложенным вариантом стало обсуждение ситуации в Москве, дабы прийти к общему знаменателю и не раскалывать многонациональную Россию.

Ранее Всемирный курултай башкир предложил провести всероссийский митинг против закона о добровольном изучении родных языков.