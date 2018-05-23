ДУМ РТ поддержало петицию за обязательное преподавание национальных языков в школах

Глава Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин написал открытое письмо к общественности с просьбой поддержать петицию за сохранение обязательного преподавания национальных языков в школах.



«Ещё великий Ш. Марджани писал: «Сохранить ислам помогают три вещи — национальный язык, национальная одежда и национальные обычаи». А в Благородном Куръане сказано: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга» (сура «аль-Худжурат», аят 13). Этот важный аят указывает на то, что в основе отношений между народами стоит взаимное познание, а также на то, что каждый народ по воле Всевышнего наделен своей национальной самобытностью. Отсюда становится очевидным: родной язык является аманатом, то есть тем, что дается нам Аллахом для бережного и ответственного хранения. Иными словами, потеряем язык — не выполним приказ Создателя!» — говорится в тексте обращения (имеется в распоряжении «Реального времени»).

Петицию на сайте Change.org создали две недели назад. На момент подготовки новости, ее подписали 33,8 тыс. человек. 21 мая «Реальное время» рассказывало о петиции в поддержку законопроекта, запрещающего обязательное преподавание иностранных языков.