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В Татарстане создали петицию в защиту законопроекта о добровольном изучении родных языков

13:28, 21.05.2018 Сюжет:  Уроки татарского 4
В Татарстане создали петицию в защиту законопроекта о добровольном изучении родных языков
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Сети появилась петиция в поддержку законопроекта о добровольном изучении национальных языков в школе.

Автором петиции выступила член антикоррупционной комиссии при Министерстве образования РТ, общественник Екатерина Матвеева.

«Необходимо вынести изучение родных и государственных языков республик в вариативную часть учебного плана и законодательно закрепить добровольное право изучать их по индивидуальным потребностям учеников и их семей, с письменного согласия родителей (законных представителей).
Данный законопроект отражает суть Поручения Владимира Путина о добровольном праве на изучение родных и государственных языков республик», — говорится в петиции.

На момент публикации заметки петицию подписали более 1000 человек.

Ранее инициативная группа создала петицию «Нет закону против родных языков», адресованную президенту РФ Владимиру Путину. Активисты таким образом выступили против внесенного 10 апреля текущего года в Госдуму законопроекта об отмене обязательного изучения родного языка в школах.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 13:38
    Кто дал Матвеевой такое поручение что бы говорила и писала от имени всех родителей. пусть забирает своих детей и уедет Москву или Сызрань. Рамил Хасанов. Казань. админ не удаляй пожалуйста. вы поддерживаете только руссских.
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  • Анонимно 13:41
    не учите . но строите себе школы за счет своих денег. а Татарстане все школы татарские должны быть.
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  • Анонимно 13:49
    согласен с вами. она вообще занимается тем что бы дети в школах враждевали между собой. пусть уедут те кто не хочеть жить мирно.
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  • Анонимно 13:53
    Сам езжай куда подальше! Матвеева молодец, очень четко и понятно сформулировала позицию большинства родителей!
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