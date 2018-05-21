В Татарстане создали петицию в защиту законопроекта о добровольном изучении родных языков

В Сети появилась петиция в поддержку законопроекта о добровольном изучении национальных языков в школе.

Автором петиции выступила член антикоррупционной комиссии при Министерстве образования РТ, общественник Екатерина Матвеева.

«Необходимо вынести изучение родных и государственных языков республик в вариативную часть учебного плана и законодательно закрепить добровольное право изучать их по индивидуальным потребностям учеников и их семей, с письменного согласия родителей (законных представителей).

Данный законопроект отражает суть Поручения Владимира Путина о добровольном праве на изучение родных и государственных языков республик», — говорится в петиции.

На момент публикации заметки петицию подписали более 1000 человек.

Ранее инициативная группа создала петицию «Нет закону против родных языков», адресованную президенту РФ Владимиру Путину. Активисты таким образом выступили против внесенного 10 апреля текущего года в Госдуму законопроекта об отмене обязательного изучения родного языка в школах.