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69% родителей в РТ выбрали татарский язык в качестве родного

10:30, 30.07.2018 Сюжет:  Уроки татарского 3
69% родителей в РТ выбрали татарский язык в качестве родного
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

69% родителей в Татарстане выбрали татарский язык в качестве родного, еще 29% — русский. Об этом сообщил на пресс-конференции депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, на сайте Минобразования РТ уже вывешена примерная программа обучения русскому как родному языку. Гильмутдинов отменил, что его изучение предполагается «больше в культурологическом аспекте».

Напомним, что 28 июля Совет Федерации одобрил закон об изучении родных языков.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:46
    И когда это они успели выбрать если у детей каникулы и школы на замке.
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  • Анонимно 11:00
    Когда выбрали? Откуда цифры?
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    Анонимно 11:22
    Из пальца Ильдара Гильмутдинова.
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