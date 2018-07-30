69% родителей в РТ выбрали татарский язык в качестве родного

69% родителей в Татарстане выбрали татарский язык в качестве родного, еще 29% — русский. Об этом сообщил на пресс-конференции депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, на сайте Минобразования РТ уже вывешена примерная программа обучения русскому как родному языку. Гильмутдинов отменил, что его изучение предполагается «больше в культурологическом аспекте».

Напомним, что 28 июля Совет Федерации одобрил закон об изучении родных языков.