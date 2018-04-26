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Лилия Галимова прокомментировала требования семьи Тарасовых, объявившей бойкот родному языку

14:40, 26.04.2018 Сюжет:  Уроки татарского 9
Лилия Галимова прокомментировала требования семьи Тарасовых, объявившей бойкот родному языку
Фото: realnoevremya/Олег Тихонов

Алексей Тарасов, отец 9-классницы, не посещающей уроки родного языка, потребовал официальных извинений у представителя казанского Кремля Лилии Галимовой. Напомним, что Тарасовых признали виновными в нарушении ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних») и оштрафовали на 200 рублей. «Мать занимается обучением и воспитанием дочери ненадлежащим образом. Дочь не посещает предмет «Родной язык и родная литература», — говорится в постановлении о назначении административного наказания.

Потом, как рассказали «Реальному времени» родители, их попросили уволиться с работы. По словам Тарасовых, начальство намекнуло, что не хочет сотрудничать с людьми, имеющими конфликт с властями Татарстана.

Ситуация вызвала общественный резонанс, и власти республики начали свое расследование. Представитель казанского Кремля Лилия Галимова на официальной пресс-конференции опровергла информацию об увольнении. В этот же день Алексей Тарасов назвал сведения Галимовой недостоверными. А сегодня потребовал от нее публичных извинений.

«Вы, изучив недостоверные данные нашей семьи в социальных сетях, выдали их публично за действительные, сообщив при этом, как уполномоченное должностное лицо, официальную позицию президента РТ. Своими публичными действиями Вы опорочили нашу честь, достоинство и деловую репутацию.

Довожу до Вашего сведения, что на 19 апреля 2018 г. мы не работали в АО «НМУ-3» и АО «Сириус», а также публично умалчивали название реальной компании, в которой работали до 09 апреля 2018 г., чтобы сохранить деловую репутацию. Также своими действиями Вы нанесли ущерб деловой репутации АО «НМУ-3», компании, которая не имела никакого отношения к нам на 19 апреля 2018 г.

Наша дочь посещала и будет посещать уроки русского языка, в том числе во второй, третьей четверти 2017—2018 гг., в доказательство этому прикладываю скрины из электронного дневника. А Вы дважды повторили и даже обратили особое внимание, что наша дочь не посещает уроки именно русского языка!

Если же таким образом Вы попытались указать и определить национальную принадлежность нашему ребенку, то сообщаю Вам, что такими действиями Вы нарушаете п. 1 статьи 26 Конституции РФ. Довожу до Вашего сведения, что Вы публично в присутствии множества СМИ опорочили нашу честь, достоинство и деловую репутацию, что карается по ч. 1 статьи 152 ГК РФ.

В порядке досудебного урегулирования в соответствие ч. 2 статьи 152 ГК РФ прошу Вас официально на ровно таком же брифинге в полном составе тех же СМИ, что присутствовали на брифинге 19 апреля 2018 г., официально дать опровержение Вашей информации и принести извинения нашей семье», — написал Тарасов заявление в адрес Галимовой и в качестве возмещения морального вреда попросил перечислить однодневную заработную плату в фонд Анжелы Вавиловой.

«Таким образом, будут сняты все наши исковые претензии, и конфликт будет полностью исчерпан», — написал Тарасов в заявлении о досудебном урегулировании конфликта.

Лилия Галимова озвучила свою позицию по этому вопросу на сегодняшнем брифинге в кабмине РТ.

— А за что они требуют извинений? Я в принципе готова сейчас процитировать то, о чем уже говорила на прошлом брифинге. Я не знаю, что они подразумевают под неверными данными, — заявила Галимова. — Ко мне лично никаких обращений не поступало. Я остаюсь при своем мнении.

Касательно обвинений в поиске информации о трудоустройстве родителей девочки в соцсетях спикер заявила «Реальному времени» следующее: «Казанский Кремль никогда не берет информацию из социальных сетей. Казанский Кремль получает информацию из официальных источников».

Напомним, что некоторые родители Татарстана считают уроки родного языка в школах нарушением законодательства. Они указывают на поручение Путина о добровольном изучении родных языков. В школах же уверены, что предмет «Родной язык» является обязательным и не аттестуют не посещающих его учеников.


ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 15:01
    а за что извиняться то? Лучше некоторым таким товарищам уехать в др регионы. а то начали тут войну против татар.Ринат
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  • Анонимно 15:04
    Расскачали ситуацию своим русским "миром"
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  • Анонимно 15:27
    Задолбали, сейчас русским детям на уроках родной язык преподают их родной язык - русский. Так почему эти Тарасовы так нагло врут и рьяно не хотят, чтобы их дочь изучала свой родной русский язык?!
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    Анонимно 15:46
    Это- русский "мир"
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  • Анонимно 17:17
    Ей-богу, как будто слепые, на уроках "Родного русского языка" НЕ изучается русский язык. Изучается краеведение, например, риторика. Преподает его вся та же учительница татарского языка, которая совершенно не специалист по русскому языку, риторике или краеведению. И люди хотят на уроках родного русского языка изучать русский язык, а не халтуру, и чтобы преподавал родной русский язык учитель русского языка, а не учитель татарского. Разве это неочевидно?
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    Анонимно 17:53
    А вы бы хотели только чтобы одним вам было удобно? Так не бывает
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  • Анонимно 17:27
    Вам, татарам, не понять.
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    Анонимно 18:43
    Людям не понять
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  • Анонимно 18:38
    Куда нам татарам, как и всему добродушному миру - ваш "русский мир" понять.
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