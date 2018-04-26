Лилия Галимова прокомментировала требования семьи Тарасовых, объявившей бойкот родному языку

Фото: realnoevremya/Олег Тихонов

Алексей Тарасов, отец 9-классницы, не посещающей уроки родного языка, потребовал официальных извинений у представителя казанского Кремля Лилии Галимовой. Напомним, что Тарасовых признали виновными в нарушении ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних») и оштрафовали на 200 рублей. «Мать занимается обучением и воспитанием дочери ненадлежащим образом. Дочь не посещает предмет «Родной язык и родная литература», — говорится в постановлении о назначении административного наказания.

Потом, как рассказали «Реальному времени» родители, их попросили уволиться с работы. По словам Тарасовых, начальство намекнуло, что не хочет сотрудничать с людьми, имеющими конфликт с властями Татарстана.

Ситуация вызвала общественный резонанс, и власти республики начали свое расследование. Представитель казанского Кремля Лилия Галимова на официальной пресс-конференции опровергла информацию об увольнении. В этот же день Алексей Тарасов назвал сведения Галимовой недостоверными. А сегодня потребовал от нее публичных извинений.

«Вы, изучив недостоверные данные нашей семьи в социальных сетях, выдали их публично за действительные, сообщив при этом, как уполномоченное должностное лицо, официальную позицию президента РТ. Своими публичными действиями Вы опорочили нашу честь, достоинство и деловую репутацию.

Довожу до Вашего сведения, что на 19 апреля 2018 г. мы не работали в АО «НМУ-3» и АО «Сириус», а также публично умалчивали название реальной компании, в которой работали до 09 апреля 2018 г., чтобы сохранить деловую репутацию. Также своими действиями Вы нанесли ущерб деловой репутации АО «НМУ-3», компании, которая не имела никакого отношения к нам на 19 апреля 2018 г.

Наша дочь посещала и будет посещать уроки русского языка, в том числе во второй, третьей четверти 2017—2018 гг., в доказательство этому прикладываю скрины из электронного дневника. А Вы дважды повторили и даже обратили особое внимание, что наша дочь не посещает уроки именно русского языка!

Если же таким образом Вы попытались указать и определить национальную принадлежность нашему ребенку, то сообщаю Вам, что такими действиями Вы нарушаете п. 1 статьи 26 Конституции РФ. Довожу до Вашего сведения, что Вы публично в присутствии множества СМИ опорочили нашу честь, достоинство и деловую репутацию, что карается по ч. 1 статьи 152 ГК РФ.

В порядке досудебного урегулирования в соответствие ч. 2 статьи 152 ГК РФ прошу Вас официально на ровно таком же брифинге в полном составе тех же СМИ, что присутствовали на брифинге 19 апреля 2018 г., официально дать опровержение Вашей информации и принести извинения нашей семье», — написал Тарасов заявление в адрес Галимовой и в качестве возмещения морального вреда попросил перечислить однодневную заработную плату в фонд Анжелы Вавиловой.

«Таким образом, будут сняты все наши исковые претензии, и конфликт будет полностью исчерпан», — написал Тарасов в заявлении о досудебном урегулировании конфликта.

Лилия Галимова озвучила свою позицию по этому вопросу на сегодняшнем брифинге в кабмине РТ.

— А за что они требуют извинений? Я в принципе готова сейчас процитировать то, о чем уже говорила на прошлом брифинге. Я не знаю, что они подразумевают под неверными данными, — заявила Галимова. — Ко мне лично никаких обращений не поступало. Я остаюсь при своем мнении.

Касательно обвинений в поиске информации о трудоустройстве родителей девочки в соцсетях спикер заявила «Реальному времени» следующее: «Казанский Кремль никогда не берет информацию из социальных сетей. Казанский Кремль получает информацию из официальных источников».

Напомним, что некоторые родители Татарстана считают уроки родного языка в школах нарушением законодательства. Они указывают на поручение Путина о добровольном изучении родных языков. В школах же уверены, что предмет «Родной язык» является обязательным и не аттестуют не посещающих его учеников.



