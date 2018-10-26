Путин поручил создать Фонд сохранения и изучения родных языков
Президент России Владимир Путин подписал указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации».
Документ принят «в целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов РФ, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Учредителями Фонда выступают Министерство просвещения и Федеральное агентство по делам национальностей. Предполагается в трехмесячный срок утвердить устав Фонда.
За этот период правительство РФ должно утвердить составы правления и попечительского совета и обеспечить определение состава федерального имущества, передаваемого фонду и передать его.
Ранее Путин высказался за возрождение программы сохранения национальных языков народов России.
Напомним, в мае 2018 года Госсовет РТ проголосовал против законопроекта об отмене обязательного изучения родных языков. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков.ОбществоВласть БашкортостанУдмуртияТатарстан
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