Путин поручил создать Фонд сохранения и изучения родных языков

Президент России Владимир Путин подписал указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации».



Документ принят «в целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов РФ, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Учредителями Фонда выступают Министерство просвещения и Федеральное агентство по делам национальностей. Предполагается в трехмесячный срок утвердить устав Фонда.

За этот период правительство РФ должно утвердить составы правления и попечительского совета и обеспечить определение состава федерального имущества, передаваемого фонду и передать его.

Ранее Путин высказался за возрождение программы сохранения национальных языков народов России.

Напомним, в мае 2018 года Госсовет РТ проголосовал против законопроекта об отмене обязательного изучения родных языков. Позднее президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков.