«Со временем КФУ все дальше будет отходить от республиканских интересов»

Что такое Республика Татарстан? Часть четвертая: Гыйлем

Фото: Максим Платонов

В преддверии празднования 100-летия Татарстана историк и востоковед Альфрид Бустанов продолжает цикл тематических колонок для «Реального времени» (часть 1-ю см. здесь, часть 2-ю — здесь, 3-ю — здесь). Сегодня наш колумнист рассматривает категорию «знание» для региона.

Время от времени мне приходится общаться с разного рода чиновниками. В основном отношение к ученым в этой среде пренебрежительно потребительское. Оно сводится к такой фразе: «Ученый, а ученый, поди-ка сюда. Напиши-ка нам аналитическую записку или родословную». Бывают, конечно, случаи более серьезного подхода к науке, но в основном чиновники видят в ученых лишь зависимых производителей текстов. Как же так, ведь в республике есть своя Академия наук и огромный университет? Попробуем в общих чертах разобраться, как выглядит производство и использование знания в РТ.

Знание — сила

В современном мире знание является очень мощным ресурсом. Им можно манипулировать, его можно дорого продавать, фильтровать и ангажировать. При этом правила игры таковы, что остаться в стороне не получится: либо ты осознаешь себя субъектом в отношениях знания и власти, либо превращаешься в объект для манипуляций.

Знание всегда ангажировано, оно неизбежно несет в себе набор идеологических и политических установок. Утверждения о собственном нейтралитете — это всего лишь игра с целью пожурить соперников. На полях знания идет непримиримая борьба за власть над умами, за доступ к ресурсам, микрофону и кафедре. Как в любой борьбе, здесь есть свои победители и побежденные, а небрежность к властному потенциалу знания обходится очень дорого.

«В то время как одни эксперты пишут аналитические записки о безразличии татарстанцев к проблемам татарского языка, на федеральных каналах крутятся ролики с нехитрым сюжетом о тяжелейшем положении русского языка в «национальных республиках». Фото Максима Платонова



Научная экспертиза

Как функционирует научная инфраструктура на поводке у власти, можно было наблюдать во время «языкового конфликта» в РТ. В то время как одни эксперты пишут аналитические записки о безразличии татарстанцев к проблемам татарского языка, на федеральных каналах крутятся ролики с нехитрым сюжетом о тяжелейшем положении русского языка в «национальных республиках».

В одном из таких сюжетов специалист по сибирским немцам (!) ничтоже сумняшеся утверждает: «Обстоятельства сложились таким образом на практике, что в национальных республиках изучение государственных языков этих республик стало обязанностью населения этих республик. Поправки (речь идет о Законе о языках, — А.Б.) связаны с тем, что нельзя заставлять людей учить язык. Это выбор. Государство гарантирует условия, гарантирует возможность такого выбора».

Все бы хорошо, да только «эксперт» не знает ровным счетом ничего о современной ситуации в национальных республиках, не проводит там полевые работы, не занимается их специальным изучением. Кроме того, столь откровенное следование запросам политического момента не оставляет сомнений, что перед нами — просто образчик колониальной этнографии, слепое следование политическому заказу, а не результат критического анализа.

И это далеко не единственный случай, когда экспертное знание о современной Республике Татарстан было отдано на откуп (не)случайным людям. Что же может ответить республика на столь примитивный троллинг?

Решение о создании федерального университета в Казани было политически (и экономически) очень правильным. Фото Максима Платонова

Республиканский университет?

Решение о создании федерального университета в Казани было политически (и экономически) очень правильным. Тем не менее для будущего республики это большой шаг назад, во времена Российской империи, когда университет был прямым проводником имперской политики. Если Казанский государственный университет им. Ленина дал татарской гуманитарной науке имена Хатипа Госмана, Миркасыйма Усманова, Альберта Фатхи и многих других выдающихся деятелей, то в наши дни новых патриотов республики ждать неоткуда.

Как в долгосрочной перспективе повлияет работа федерального университета на социальный облик Казани и на статус самой республики? На мой взгляд, со временем университет все дальше будет отходить от республиканских интересов и ориентироваться на международные и региональные ожидания. Происходить это будет незаметно, вместе с изменением демографической ситуации, когда выпускники КФУ из других регионов будут все больше оставаться жить в Казани.

Своего университета, который мог бы достойно формулировать умные ответы на вызовы современности, у Татарстана просто нет. Речь даже не о национальном (=татарском) университете, а о точке сборки — месте, где рождались бы смыслы татарстанского республиканизма, том месте, где ковалось бы осмысленное будущее Республики Татарстан.

Альфрид Бустанов