В Татарстане отказавшихся от изучения родного языка оштрафовали на 200 рублей

На 200 рублей оштрафовали родителей школьницы из Казани за непосещение дочерью уроков родного языка и литературы. Решение вынесла комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Маму 9-классницы признали виновной в нарушении ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних»). Санкции по этой статье предусматривают штраф от 100 до 500 рублей.

«Мать занимается обучением и воспитанием дочери ненадлежащим образом. Дочь не посещает предмет «Родной язык и родная литература», говорится в постановлении о назначении административного наказания.

Это первый в Татарстане штраф, выписанный за отказ изучать предмет «Родной язык». Напомним, что с ноября 2017 года татарский язык в школах перестал быть обязательным, вместо него появился предмет «Родной язык», и родители должны сделать выбор: какой язык, русский или татарский, их дети будут изучать в рамках этого предмета. Родители, чьим родным языком является русский, мотивируют отказ от изучения предмета тем, что дети и так изучают русский язык в рамках предметов «Русский язык» и «Литература», которые являются обязательными для изучения.

Оштрафованные родители заявили «Реальному времени», что будут обжаловать решение. По их словам, если следовать логике инспекторов ПДН, оштрафовать по этой статье можно почти всех родителей школьников России, так как нигде, кроме национальных регионов, не преподается предмет «Родной русский язык».