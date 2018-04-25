В Казани суд отменил штраф родителям за отказ от изучения родного языка

Сегодня Авиастроительный районный суд Казани отменил штраф в размере 200 рублей родителям школьницы за непосещение их дочерью уроков родного языка и литературы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Первоначальное наказание в виде штрафа заменено предупреждением.

Ранее комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани признала Тарасовых виновными в нарушении ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ («Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних») и оштрафовала их на 200 рублей.

Позднее отец школьницы Алексей Тарасов рассказал «Реальному времени», что бойкота уроков родного языка со стороны ребенка не было. Девочка пыталась ходить на эти уроки, однако учителя ее не пускали, так как родители не написали заявление на посещение уроков родного языка. Тарасовы считают, что, раз школа требует писать заявление на посещение этого предмета, значит, он является добровольным.