Итоги дня: арендатор площадей IKEA, подготовка к играм БРИКС и KazanForum, потоп в Татарстане
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 4 апреля:
- «Мегамаркет» откроется в Казани в этом году на месте ИКЕА. До конца 2024 года запланировано постепенное открытие объектов «Мегамаркета» по всей России. В первую очередь они появятся в Адыгее, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Москве и других городах.
- Жители Гостеприимного проезда в поселке Салмачи уже несколько лет страдают от подтопления участков и подвалов из-за отсутствия системы водоотведения. В 2022 году суд обязал мэрию Казани решить проблему, но решение до сих пор не исполнено.
- В 2024 году в Зеленодольском районе Республики Татарстан откроется первый цех нового завода, который будет выполнять полный цикл ремонта и восстановления комплектующих газовых турбин. Это позволит закрыть потребности российских заказчиков в восстановительном ремонте импортных газовых турбин, возможности для которого сейчас ограничены. В планах — освоение участка агрегатирования газовых турбин в 2025–2027 годах.
- В октябре 2023 года в автобусе, попавшем в ДТП, пострадала пассажирка Лилия Асадуллова. У женщины диагностировали перелом двух отростков позвонков, из-за чего она три месяца не могла работать. Асадуллова считает, что ответственность перед пострадавшими в ДТП по справедливости должен также понести и водитель автобуса, который скрылся после нескольких ДТП.
- В Казани открылась выставка TatEnergyExpo 2024, на которой представлены высокие технологии в сфере энергетики и энергоэффективности. Свои решения демонстрируют генерирующие компании, производители оборудования, дилеры и другие участники.
- Валовый региональный продукт республики превысил 4 трлн рублей, при этом наибольший удельный вес в структуре экономики занимает промышленность, еще четверть — малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес Татарстана продолжает развиваться, несмотря на ограничения и санкционное давление, благодаря поддержке со стороны властей и крупных промышленных компаний.
- На площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо» стартовал Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности, на котором компания АО «ТГК-16» представила проекты, реализующиеся по программе КОММод.
- Депутат Илья Вольфсон вместе с заместителем директора ОЭЗ «Алабуга» Тимуром Мингазовым осмотрел общежития «Алабуга Политех», подвергшиеся атаке украинских беспилотников. В результате атаки серьезно пострадали два корпуса общежития, но человеческих жертв удалось избежать. После завершения работы спецслужб на территорию пустили студентов и начались работы по восстановлению.
- По ходатайству следствия суд наложил арест на денежные средства и транспортное средство блогера и автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере по 50 эпизодам.
- В Татарстане стартовал сбор идей по улучшению Камской агломерации, включающей Набережные Челны и близлежащие районы. Одна из идей — связать Набережные Челны и Нижнекамск скоростным трамваем или электричкой, путь должен занимать не более 20 минут.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что до конца приемной кампании в вузы в 2024 году будет организована пересдача одного из предметов ЕГЭ. Пересдать экзамен можно будет 4 и 5 июля.
- На благоустройство сквера Великой Отечественной войны в селе Большое Подберезье Кайбицкого района Республики Татарстан выделят 3 млн рублей. Работы будут включать ремонт тротуаров, укладку нового покрытия, установку светильников и завершатся до 1 октября 2024 года.
- Российский фондовый рынок начал торги с роста благодаря улучшению внешней фондовой конъюнктуры, высоким ценам на нефть и ожиданиям начала дивидендного сезона в России. По состоянию на 10:01 мск индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,2%.
- На Мамадышском тракте в Казани произошло несколько ДТП, из-за чего на въезде в город образовались пробки. Разработаны проекты нескольких дорог и трех развязок, проект проходит экспертизу.
- К саммиту БРИКС в Казани проведут масштабную подготовку городской инфраструктуры: отремонтируют 21 участок дорог, 22 участка улиц и общественных пространств, четыре подземных и шесть надземных пешеходных переходов.
- В Кировском райсуде Казани начались прения по делу о пожаре на бывшей площадке Казанского вертолетного завода, в котором погибли пять человек. Гособвинитель запросил для директора частной охранной организации «Агентство безопасности» Наили Ждановой 6 лет колонии общего режима со штрафом 50 тысяч рублей. Подсудимая настаивает на своей невиновности.
- Из-за ухода европейских брендов с российского рынка покупатели чаще выбирают китайские шины, которые не уступают европейским маркам по качеству. Отечественные производители продолжают выпускать шины по технологиям и под брендами ушедших европейских компаний.
- В Татарстане не будет торжественной церемонии открытия Игр БРИКС. Об этом сообщила заместитель главы исполкома Казани Гузель Сагитова. Причины отказа от церемонии не сообщаются.
- С 23 по 28 апреля в Республиканской спортивной школе по конному спорту в Казани пройдут чемпионат и первенство Татарстана по конному спорту. Участники будут соревноваться в конкуре и выездке, а также смогут выполнить разряды и претендовать на место в сборной команде Республики Татарстан. Эти соревнования являются отборочными к ХII летней Спартакиаде учащихся России 2024 года.
- Генпрокурор РФ назначил Руслана Галиева на должность прокурора Тукаевского муниципального района Татарстана. Ранее эту должность девять лет занимал Айрат Галимарданов, который перешел на аналогичную должность в Нижнекамск.
- Авито обновил репутационную систему «Качество сервиса»: теперь пользователи будут видеть не только цветовую категорию, но и числовое значение своей репутации — от 0 до 100. Также на основе обратной связи доработаны параметры и формула оценки.
- Казанский аэропорт имени Габдуллы Тукая закупит соки, газировку, минералку, чай и чипсы на сумму 7,5 млн рублей. В проектной документации указаны требования к качеству товара, а также условия его поставки: отдельными партиями в течение 24 часов после получения заявки.
- К 1 июня в Казани отремонтируют фасады 39 многоквартирных домов в рамках подготовки к саммиту БРИКС. На эти работы выделено более 3,4 млрд рублей. Заказчиком работ выступает ГИСУ РТ, оно же осуществляет строительный контроль.
- «Водоканал» Казани начал реконструкцию коммунальных сетей на трех центральных улицах города. Протяженность обновляемых водопроводных сетей составит 1770 метров.
- В Госдуму внесен законопроект, предлагающий признавать расходами организации затраты на безвозмездную передачу имущества, выполнение работ и оказание услуг в рамках гуманитарной помощи в районах проведения специальной военной операции. Для подтверждения этих расходов в налоговые органы нужно будет представить копии первичных учетных документов.
Ключевые события 771-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям противника 24-й, 47-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орловка, Бердычи и Тоненькое Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар Донецкой Народной Республики.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение формированиям 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135-ти районах.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 582 самолета, 270 вертолетов, 18734 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15687 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8654 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20596 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Рената ВалееваОбщество Татарстан