«Вода поднималась до 40 сантиметров»: быстрое таяние рекордных сугробов грозит Татарстану «всемирным потопом»

Люди недовольны затоплением улиц, которое происходит каждый год

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Русланом Фахриевым

В Татарстане начался сезон паводка, и соцсети заполонили видео с потопами на улицах населенных пунктов и в полях Татарстана. Реки талых вод текут по республиканским землям. В ответ на это местные власти призывают активно мониторить территории своих районов и вводят режим повышенной готовности на время половодья. «Реальное время» показывает видео потопов и рассказывает, как местные жители спасаются от наводнений.



«У них мотор рассчитан на 55 кубов в час, и этого слишком мало»

Владельцы домов в Гостеприимном проезде поселка Салмачи, относящегося к Приволжскому району Казани, на протяжении нескольких лет не могут добиться от мэрии столицы Татарстана отвода дождевых и талых вод. На протяжении всего времени они пишут обращения в администрацию города с просьбой исправить ситуацию. Но пока ничего не меняется. Мучаются они с этой проблемой примерно с 2017 года. Ситуация усугубилась, когда в поселении отремонтировали улицу Центральную, во время строительства там были проведены трубы для водоотведения, но проект был реализован таким образом, что вода начала литься в Гостеприимный проезд. С проблемой подтопления люди столкнулись и в этом году.

— Процесс подтопления идет длительное время, это длится с 2017 года, когда у нас в поселке под Центральной улицей проложили две водоотводные трубы, а уложены они были в сторону нашего Гостеприимного проезда. По этим трубам вода стекает к нашему проезду, тут есть яма-приемник, откуда затапливает все наши участки. Местных жителей затапливает после каждого дождя, после выпадения любых осадков, потому что вода идет сверху Салмачей до нашего проезда. У меня вода поднималась до 40 сантиметров. У людей затоплены участки и подвалы. В данный момент воду откачивают, обычно это бывает по три часа в день, но бывает, что и не откачивают ее. Но у них мотор рассчитан на 55 кубов в час, и этого слишком мало, он не справляется, так как вода прибывает с большим объемом, — рассказал «Реальному времени» местный активист и житель поселка Салмачи Руслан Фахриев.

Вода в поселке поднималась до 40 сантиметров. предоставлено realnoevremya.ru Русланом Фахриевым

В 2022 году местные жители вместе с прокуратурой РТ подали иск на мэрию Казани в суд. Согласно решению суда, на их улице городские власти должны сделать водоотведение, но администрация это решение до сих пор не исполнила. Зато мэрия выплачивает штрафы судебным приставам. По словам собеседника издания, общая сумма штрафов уже достигла 350 тысяч рублей.

— Мы регулярно обращались в администрацию Приволжского района Казани. Когда там был главой Марат Закиров, он регулярно к нам приезжал, обсуждал ситуацию с местными жителями. Был он у нас с документами о согласовании, что у нас будет стоять насосная станция, которая должна откачивать воду, что льется с улицы Центральной. А потом это все остановилось, и решение вопроса никуда не продвинулось. Администрация поселка тоже никак не помогает решить сложившуюся ситуацию и даже не подключается к этому вопросу, — отметил собеседник издания.

Потоп в районах Татарстана

3 апреля сильный потоп произошел в Буинском районе — были подтоплены два низководных моста. Произошло это в результате повышения уровня воды, вызванного обильным таянием снега на реке Свияге.

В республиканском МЧС отметили, что отрезанных от жизнеобеспечения населенных пунктов нет. Транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено, есть объездные пути с твердым покрытием. Угрозы подтопления для населенных пунктов нет. Жилые дома не подтапливает. Вопросы жизнеобеспечения (противопожарные, продовольственные и медицинские) предусмотрены, эвакуация людей не требуется.

Аналогичная ситуация произошла в Азнакаевском районе. Там также подтопило низководный мост. Это было вызвано повышением уровня воды на реке Ик. По данным временного гидрологического поста, перелив над мостом составляет 15 сантиметров. Жилые дома в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено, населенный пункт не отрезан.

Кроме этого, в селе Ембулатово Буинского района и селах Молькеево, Беляево и Федоровское Кайбицкого района затоплены 34 придомовые территории. В ГУ МЧС России по РТ отметили, что паводковая ситуация на контроле. Жилые дома и социально значимые объекты в зону затопления не попадают, транспортное сообщение с населенным пунктом не нарушено. Эвакуация жителей не требуется. Проведены разъяснительные беседы с населением.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях, прогнозируется затопление участков в Нурлатском, Новошешминском, Арском районах.

В Казани Метшин призвал круглосуточно мониторить территории

В связи с этой ситуацией мэр Казани Ильсур Метшин поручил ответственным лицам круглосуточно мониторить территории, которые находятся в зоне подтопления, и ускорить темпы очистки ливневых канализаций.

— На этой неделе сами проедем места, посмотрим критические точки. Мы мобилизуем все ресурсы и потенциалы наших предприятий и управляющих компаний, — пообещал глава города.

Метшин призвал круглосуточно мониторить территории. взято realnoevremya.ru с сайта kzn.ru

Ранее в Казани ввели режим повышенной готовности на время половодья. Всего в зону подтопления этой весной попадают городские территории общей площадью 12,6 кв. км, на которых расположены 386 домов.



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