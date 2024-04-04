К 1 июня в Казани отремонтируют фасады 39 многоквартирных домов

К 1 июня в Казани отремонтируют фасады 39 многоквартирных домов. На работы выделено более 3,4 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин на заседании городского штаба по подготовке к проведению саммита БРИКС.

В этом году в столице Татарстана обновят 219 многоквартирных домов, из них 180 — по программе капитального ремонта. Еще 39 домов отремонтируют в рамках подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в этом году.

Мэр города Ильсур Метшин подчеркнул, что обновленные фасады порадуют 9 тысяч казанцев. Он добавил, что сроки выполнения работ сжатые, поэтому следует строго придерживаться графика. Также градоначальник поручил руководителю исполкома Рустему Гафарову, его заместителям и главам районных администраций сразу сообщать об имеющихся проблемах, чтобы не допускать затягивание сроков ремонта. Искандер Гиниятуллин отметил, что работы по программе капремонта уже стартовали — подрядчики вышли на объекты.

Кроме того, по решению раиса республики Рустама Минниханова в программу капремонта дополнительно включили 39 жилых зданий, где обновят фасады и кровли. На это выделено 400 млн рублей. Обновление фасадов завершат к 1 июня. Среди домов — четыре объекта культурного наследия и три дома, которые являются исторически ценными градоформирующими объектами, пояснил Искандер Гиниятуллин.

Заказчиком работ выступает ГИСУ РТ, оно же осуществляет строительный контроль. Исполком города, организации жилищно-коммунального комплекса, районные администрации примут все необходимые меры и приложат максимум усилий для выполнения запланированных работ в срок и с надлежащим качеством, заверил спикер. Он добавил, для обратной связи с горожанами по всем вопросам капитального ремонта налажена работа телефонов комитета ЖКХ, администраций районов и заказчика работ.

Напомним, в рамках подготовки к саммиту стран БРИКС в Казани проведут масштабные работы по благоустройству города. На 21 участке дорог проведут ремонт дорожного полотна на сумму 3,85 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин