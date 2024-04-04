В план Камской агломерации предложили включить скоростной трамвай из Набережных Челнов в Нижнекамск

В Татарстане стартовал сбор идей для улучшения Камской агломерации. Она включает Набережные Челны и ряд близлежащих районов. Одна из идей — связать Набережные Челны и Нижнекамск скоростным трамваем или электричкой. По мнению автора, путь должен занимать не более 20 минут, сообщили «Челны-Биз».



Территория, о которой идет речь, включает городской округ Набережные Челны, а также Тукаевский, Нижнекамский, Елабужский, Менделеевский, Мензелинский, Сармановский, Заинский и частично Мамадышский районы.

Сбор предложений стартовал с 1 апреля. При этом жители сами могут оценить качество транспортной инфраструктуры и окружающей среды агломерации на платформе «Кама 2050». Информация будет проанализирована специалистами ГБУ «Институт пространственного планирования РТ» и учтена при разработке мастер-плана.

Также напомним, что экстрим-парк в Лаишево стал победителем в номинации «Парк года. Малые города» на I Всероссийской парковой премии. А появился этот парк после принятого решения о благоустройстве набережной и пляжа «Камское море», где летом ежедневно отдыхает более 20 тысяч туристов.



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Олег Исаков