В Казани пройдут чемпионат и первенство Республики Татарстан по конному спорту

Фото: Максим Платонов

С 23 по 28 апреля в Республиканской спортивной школе по конному спорту в Казани состоятся чемпионат и первенство Татарстана по конному спорту. В соревнованиях примут участие команды и частные владельцы лошадей из разных регионов, включая Республику Татарстан.

Состязания будут проводиться по двум дисциплинам: конкур и выездка. В программе по конкуру запланировано 9 маршрутов высотой от 90 см до 140 см. Программа по выездке предусматривает зачеты для различных возрастных и категорийных групп, рассказали в ГТРК «Татарстан».

Участники смогут выполнить и подтвердить свои разряды, а также претендовать на место в сборной команде Республики Татарстан. Кроме того, эти соревнования являются отборочными к ХII летней Спартакиаде учащихся России 2024 года.

Ранее «Реальное время» сообщило, что в столице Казани состоится спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди молодежи города. Мероприятие под названием «Равнение на победу» пройдет 29—30 апреля.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков