В Казани к саммиту БРИКС проведут масштабные ремонтные работы

Фото: Артем Гафаров

К саммиту БРИКС в Казани проведут масштабную подготовку городской инфраструктуры. На ремонт 21 участка дорог выделено 3,85 млрд рублей. Работы уже начались на пяти объектах: мосту «Миллениум», улицах Хади Такташа, Право-Булачной и Лево-Булачной, а также на улице Карла Маркса. К остальным участкам ремонтники приступят с апреля по сентябрь, сообщила мэрия Казани.

На 22 участках улиц и общественных пространств обновят освещение: заменят светильники и опоры. Некоторые объекты уже отремонтированы, на других работы ведутся. Полностью завершить обновление освещения планируют к концу сентября. Кроме того, ведется ремонт четырех подземных и шести надземных пешеходных переходов. В надземных переходах заменят 13 подъемных платформ лифтов. Все работы планируют завершить к июню.

Дополнительно проведут работы по озеленению города. В парках и скверах проведут благоустройство территории. Вдоль основного маршрута гостеприимства высадят 300 деревьев, 5,3 тыс. кустарников и около 1 млн цветов. По улице Академика Парина планируется установить новую объемную цветочную композицию, состоящую из 9 цветочных шаров.

Ранее «Реальное время» рассказало и показало, как в парке Тысячелетия Казани начали работу по реконструкции и озеленению территории.

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Олег Исаков